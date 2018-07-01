صور من دعارة القاصرات: الاعترافات المخجلة والمرة ﻿

هي اعترافات مخجلة ومرة ومريرة لا يستطيع القلب تحملها.. اعترفات لـ''عاهرات'' كانت ظروفهن أقسى وأقوى ولكن الواقع لا يحتمل الواقع كما يقال.. في هذه الاعترافات التي تنقلها ''شوف تيفي'' من صميم الواقع

شوف تيفي : عبدالله الساورة

هي اعترافات مخجلة ومرة ومريرة لا يستطيع القلب تحملها.. اعترفات لـ''عاهرات'' كانت ظروفهن أقسى وأقوى ولكن الواقع لا يحتمل الواقع كما يقال.. في هذه الاعترافات التي تنقلها ''شوف تيفي'' من صميم الواقع بتراجيديا الحكايات ومأساويتها بل وبالنهايات الحزينة التي لا يستطيع القلب تحملها.. تأخذنا الشفقة والتعاطف معهن ونحن في حضرة الاستماع.. وتتداخل الجوانب الإنسانية بالمهنية المحضة.. يتوقف التصوير لبضع دقائق حتى تستكين النفس وما عليها من ثقل الحمل.. وكثيرا ما تغالب فريق الإعداد نفسه وهو في خضم التصوير دموع متبادلة وحزن عميق وصمت رهيب.. هي فقط صورة من مشهد عام يعج بدعارات بأشكالها المختلفة.. الرخيصة والوضعية والمتاحة وبدعارة الهاي كلاس وأمكنتها الرفيعة. قصص مثيرة تترجم إلى استلهام للنصح والموعظة ومعرفة ما المنتظر في طريق لا عودة فيه.

الدعارة كأي منتوج يتلاشى مع المدة

تكتري بيتا..في جانب ضيق منه يعتبر مطبخا وممرا.. وجانب للنوم وتلفزة تدندن.. لا يتسع لحكاية مؤلمة تنقلها ''شوف تيفي'' . قصة مثيرة تحمل في بعدها الكثير من الدلالات.. أنجبتها والدتها بفرنسا ووضعتها عند والدها بالدارالبيضاء وعمرها لا يتجاوز أربعة أشهر.. يلقبونها ب''الفرنساية''.. عاشت في منزل والدها حتى العاشرة من العمر بعد عراكات طويلة خرجت مكرهة.. تم انتقلت إلى ''الخيرية'' لتخرج منها وعمرها 19 عاما مكرهة أيضا.. تحكي لـ ''شوف تيفي'' قصتها قائلة: '' لا منفذ لي ولا طريق إلا طريق الدعارة '' .. بعدما افتض أحد تجار المخدرات بكارتها استقرت بذات المنزل بعد سجنه وأصبحت تخرج بين الفينة والأخرى صحبة أخريات لتتعلم أصول المهنة وأسرارها.. فلكل مهنة أصولها.. لأنها بالكاد تبلغ العشرين كانت مطلوبة في السوق.. وهذا يوفر لها كل الحاجيات من الكراء والملبس والأكل... وكما قالت فالدعارة ''كأي منتوج يتلاشى مع المدة'' هذا ما وقع. بمرارة تسرد يومياتها لـ ''شوف تيفي'' قائلة : '' البارح كنت بايتة واليوم غادي نبات ومستمرة في هاذ الطريق وابنتي عمرها الآن ست سنوات..لا أطلب سوى أوراقا ثبوتية لي وإلى ابنتي.. هذا كل الطلب أما الرزق فيهبه الله ''.

قد تكون هذه الكلمات صادمة لكنها الواقع المر ''وأنا حاملة كنت كنخرج للشارع.. عندي ثمانية أشهر كاين لي كديني وكاين لي كيحن فيا ..كاين لي كعيطيني داكشي لي قسم الله وكيقوليا سيري ترتاحي.. أخر مرة خرجت قبل الولادة خرجت مع واحد عادي نورمال.. من بعد اكتشفت أنه يتعاطى للهرويين.. تخلعت .. قلت له: رجعني حطني بإمكانك أن تأخذ إنسانة أخرى.. قاليا أنا كيعجوني الحاملات.. بعد نقاش طويل.. قاليا غادية تمشي معايا كاليفورنيا.. أنا ذاك العالم كاع عشتو..تلحيت في بوسكورة .. في شارع القدس.. في دوار تقلية.. في الغابة الخضراء..أتفادى هذه الأمكنة أقول مع نفسي.. من الأحسن نبقى ندور في عمالة أنفا..في هاذ المحيط بتفكيري كنقول البلاصة لي فيها الطاكسي أحمر.. في أي لحظة نهرب يمكن نشد طاكسي.. قلت له لن آتي معك..قلت ليه غادي نقز من الطوموبيل.. قاليا باغي نشوف.. حليت باب السيارة وقفزت.. بعدها بأسبوع تمت عملية الولادة''. خلال حديثها سرد مفصل ومؤلم وحزين لعوالم الدعارة والقهر النفسي.. لأماكن قصية في هذا العالم..ومع ذلك تسمح لوالدتها ووالدها تعترف ربما ظروفها كانت أقبح من ظروفي.

بسمة : رحلة الجنوب والشمال

هنا العيون.. هنا بسمة الطفلة.. هنا 2001 تاريخ الميلاد.. كل تاريخ يحمل أقداره.. الحلم كان الدراسة والفندقة.. ولكن سفن الأقدار لها سبل أخرى.. بسمة التلميذة / الطفلة تبحث بأسئلتها الطفولية عن الأب المتواجد بالسجن بالصويرة.. تقودها خطاها إلى الخروج من المنزل والاتجاه إلى مدينة الداخلة تم إلى مدينة الصويرة.. هنا مربط الفرس.. تبلغ من العمر 14 عاما بين الخيرية والدراسة تخرج إلى عوالم الدعارة.. تحكي بمرارة كيف تم اغتصابها وفقدت عذريتها ومعها مارس -حسب قولها- 17 شخصا الجنس عليها..تبكي بحرقة بالغة. ظروفها الاجتماعية قادتها مرة ثانية إلى أكادير لتتعمق في هذه العوالم المظلمة وتتشبع في دروبها.. تم تقودها الصدفة إلى رجل حاول إنقاذها واعتبارها واحدة من الأسرة ونقلها إلى الدار البيضاء تعترف بسمة ولكن كانت تحاول بين العودة بين الفينة والأخرى عند صديقاتها إلى مدينة الصويرة تم أكادير.. تسجل ''شوف تيفي'' لحظات مؤثرة من معاناتها بوجه مكشوف غير آبهة بما يقع وتنقل رسالة صادمة عن شابة عمرها 17 عاما كل همها أنها نادمة على ما اقترفت بحكم صغر سنها والبحث عن الحقيقة المرة..

مريم: واش أنا بنادم ؟؟

ما أقسى أن يعيش الإنسان جثة بلا روح.. هو الموت إذن.. قصة الشابة مريم من الدارالبيضاء وهي لم تبلغ 20 عاما قصة منحى كيف يقذف بفتيات في عمر الزهور في أوكار الدعارة.. تسكن في ''خربة'' مهجورة..يتسم كلامها بالعنف والحدة.. لا تخاف مما تمارسه. ولا تخاف من الشارع. تصرح ل''شوف تيفي'' : ''أنا مطلقة ببنت - تتساءل - واش أنا بنادم؟؟ أنا جثة بلا روح..آش كياخذ مني لحمي وأنا كناخذ فلوسو'' تضع وشما على شكل عصفورة في مرفقها تقول ل ''شوف تيفي'' : ''دوزت كلشي.. تعريت..سهرت.. سكرت.. شربت.. دوزت داكشي لي ما دوزاتو أي بنت .. ما خليت ما درت'' تضيف ''أنا راني شبعانة بغيت شي واحد يستر عليا أنا وابنتي.. إلا عفا الله عليا غادي ندير نقاب لا حقاش راني شبعانة.. يعني التبرج والعراء يبقى تحت النقاب ديالي ولكن يبقى هاذشي لراجلي بوحدو''.. تنظر للبحر وأمواجه تتلاطم كما تتلاطم النفس الشقية التي أجهدها الحمل والعبء الثقيل. بشعر ملتو ومكياج فاقع يوحي برخص ثمنه ورخص المكان/ الخربة الأيلة للسقوط،وهي تشهد على مرارة الحكي. تضيف بنوع من الغصة الحانقة '' سأحكي لابنتي ما مررت به حتى تحقد على والدها الذي رماها لحمة خضراء.. أنا لحت لحمي في الزناقي باش نعيشها ''. في حديث هذه الشابة الكثير من الإشارات القوية أن من دخلت عالم الدعارة عليها أن تتحملها بكل ما فيها من سهر ومجون ومخدرات وقصص حزينة... وعليها أن تدفع الثمن الباهظ.. في هذا المجال ليست هناك نهايات سعيدة.. بل حمل ثقيل على النفس والروح يحملها القلب أينما ارتحل ويسعى جاهدا لإفراغها وحكيها حتى يتخلص منها.. تقول في نهاية الحوار ''كأن هما ثقيلا على القلب وانزاح عنه''...

اليد وما اقترفت والعين وما بكت:

في الحوارات الثلاث لـ ''شوف تيفي'' يتقطع الحكي مرارا ومرارا.. ويأخذ البكاء مأخذه من النفس واهتزازات البدن.. تتوقف الكاميرا.. يبادل الفريق النظرات بنوع من الاستغراب والنية في إكمال ما تبقى من الحزن المصور.. حينما يصل الحكي إلى لحظات إنسانية قوية تنفجر العيون باكية وهي لا تستطيع أن تتوقف وتفجر معها مخزونها من ركام القصص التي ظلت جاثمة على القلب والنفس. نعيد الأشرطة ونتوقف على الثواني التي انفجر فيها البكاء بالبكاء.. بسمة وهي تحكي كيف تم اغتصابها من طرف 17 شخصا بنواحي أكادير..لم تعد ترغب لا في الزواج أو في ولادة مولود.. ترغب برؤية والدتها التي لم تعد تتذكر ملامحها والحصول على شهادة البكالوريا.. أما أشد ندمها فهو عدم تقبل توصيات والدتها ببوجدور رفقة إخوتها بذات المدينة..

الفرنساوية وهي تغالب دموعها أكثر من مرة وهي تطرد من بيت أبيها .. وهي تطرد من الخيرية .. وهي تطرد من بيت الكراء لأكثر من مرة .. وهي تنام في المقهى على ''الكولفازير'' وعليها أن تستيقظ مبكرة..تبكي وهي تلد طفلتها ولا أحد يسأل عنها...

أما مريم فتنظر للبحر وتبكي عن مصيرها المجهول ومصير طفلتها وكلها أمل أن تجد ذات يوم رجلا يتفهم ظروفها و يتزوج بها ويغفر لها خطاياها...

على سبيل التساؤل:

هذه القصص بطابعها الاجتماعي تحمل بعدا إنسانيا عميقا.. بعد التعاطف والشفقة وبعدها السؤال هل كان من الممكن أن...؟؟ ولكن في قلب السؤال هناك من يحملهن المسؤولية كاملة.. وهناك من يقول أن المسؤولية ملقاة على العديد من المؤسسات التابعة للدولة وعلى الذهنيات وعلى طبيعة التنشئة الاجتماعية.... هذه فقط حكايات عن غيض من فيض أما باقي المشهد برمته فلا تستطيع أن تتحمله القلوب لثقل أوزاره....