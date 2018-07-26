حصري .. النائب البرلماني ''الحسين أزوكاغ'' يدخل على خط قضية الطبيب المثير للجدل ''الشافعي'' ويسأل أنس الدكالي ''وثيقة'' ﻿

دخل النائب البرلماني بإقليم اشتوكة أيت بها ''الحسين أزوكاغ'' المنتمي لحزب الاستقلال على خط قضية ما بات يعرف ب ''طبيب الفقراء''، وذلك بتوجيهه لسؤال كتابي لوزير الصحة ''أنس الدكالي'' يومه الأربعاء على

شوف تيفي:أحمد الهلالي

دخل النائب البرلماني بإقليم اشتوكة أيت بها ''الحسين أزوكاغ'' المنتمي لحزب الاستقلال على خط قضية ما بات يعرف ب ''طبيب الفقراء''، وذلك بتوجيهه لسؤال كتابي لوزير الصحة ''أنس الدكالي'' يومه الأربعاء على إثر تقديم الطبيب الأخصائي في جراحة الأطفال بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت ''المهدي الشافعي'' لاستقالته أول أمس الثلاثاء من مهنة الطب بالوظيفة العمومية، جراء المشاكل الإدارية و التعسفات والقرارات غير القانونية، التي واجهته منذ استلامه لمهامه الجراحية، مما انعكس سلبا على أوضاعه العائلية و الصحية.

و استفسر ممثل اشتوكة أيت بها بقبة البرلمان في رسالته الموجهة لوزير الصحة، والتي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها ، عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة لإنصاف ''المهدي الشافعي'' لرد الاعتبار له و إقناعه بمواصلة تقديم خدماته الطبية لأبناء جهة سوس ماسة عموما و تيزنيت خصوصا، والتراجع عن تقديم استقالته التي تفاعل معها الرأي العام على نطاق واسع، بالتضامن والاستغراب.

وأكد ''أزوكاغ'' أن هذه الاستقالة تعكس مثالا حيا للاحتقان والاحتجاجات المتواصلة داخل المستشفيات العمومية، و ما يترتب عنها من استقالات فردية و جماعية، تزيد من تأزيم الوضع الصحي.

وأضاف النائب البرلماني، أنه في الوقت الذي تعاني منه المستشفيات من نزيف الموارد البشرية الكفأة و الملتزمة خصوصا بالمناطق النائية، نتيجة الأوضاع المادية و المعنوية التي يعاني منها، و كذا التضييق الممنهج الذي يتعرض له منذ التحاقه بالمستشفى و الذي لطالما عبر عنه أكثر من مرة بوسائل نضالية مختلفة.

وذكر ذات المتحدث في رسالته وزير الصحة، بالسمعة القوية التي يتمتع بها ''المهدي الشافعي''، والتعاطف الشعبي القوي الذي يحظى به في أوساط ساكنة الجهة، مشيرا له أن الجميع ممن وقفوا عن قرب على عمله يؤكدون أنه يتسم بالجدية و التفاني في العمل ، بنكران الذات و تحمل ضغط الأعداد الهائلة للمرتفقين التي تحج من مناطق عديدة من كل أرجاء إقليم تيزنيت وخارجه، للاستفادة من خدماته الطبية.