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منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة إعلان عضو برلمان هولندي إقامة مسابقة دولية لرسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 00:22 منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة إعلان عضو برلمان هولندي إقامة مسابقة دولية لرسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم | دولي
منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة إعلان عضو برلمان هولندي إقامة مسابقة دولية لرسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم
في أول رد فعل رسمي على المسابقة التي دعا لها عضو في البرلمان الهولندي، عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للإعلان عن مسابقة للرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي

شوف تيفي:

في أول رد فعل رسمي على المسابقة التي دعا لها عضو في البرلمان الهولندي، عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للإعلان عن مسابقة للرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي أعلن عنها عضو البرلمان الهولندي ''خيرت فيلدرز'' لتقام في نهاية هذا العام.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم الأربعاء 25 يوليوز، على أن هذه المسابقة ''استفزازية''، مشيرا أنها ''تثير مزيدا من التحريض وتزرع بذور الكراهية بين مختلف أتباع الديانات”، مضيفا أن “حرية التعبير لا تعني تجريح مشاعر الآخرين بما يتعارض مع المبدأ العالمي لاحترام الأديان''.

وأوضحت المنظمة وفق ذات البيان، إنه ''في الوقت الذي يواجه العالم بأسره التطرف الديني والإرهاب ويحتاج إلى السلام والحوار والتسامح، فإنه حان الوقت لوضع أدوات قانونية ملزمة دوليا لمنع التحريض والعنصرية والتمييز والكراهية الدينية واحترام جميع الأديان''.

ويذكر أن فيلدرز كان قد صرح في وقت سابق بأن ''مقر البرلمان الهولندي سوف يستضيف مسابقة دولية لرسومات كاريكاتورية حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ''، مردفا أن المعرض سيقام نهاية العام الجاري، مضيفا أنه ''تلقى بالفعل أكثر من 100 من الرسوم الكاريكاتورية، وأن الباب ما زال مفتوحا لتلقي المزيد من الرسومات من مختلف أنحاء العالم''.

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شوف تيفي المغرب منظمة التعاون الإسلامي إعلان عضو برلمان هولندي إقامة مسابقة دولية رسم الرسول محمد

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