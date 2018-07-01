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قــانون يُهدد المغاربة بالحرمــان من الفيــزا

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 00:18 قــانون يُهدد المغاربة بالحرمــان من الفيــزا | دولي
قــانون يُهدد المغاربة بالحرمــان من الفيــزا
صادقت الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي على مشروع قانون للهجرة واللجوء والإندماج. أهم ما تضمنه القانون، الذي تم تسربع المصادقة عليه قبل خروج النواب الفرنسيين في إجازتهم الصيفية.

شوف تيفي:

صادقت الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي على مشروع قانون للهجرة واللجوء والإندماج. أهم ما تضمنه القانون، الذي تم تسربع المصادقة عليه قبل خروج النواب الفرنسيين في إجازتهم الصيفية.

وتستهدف إجراءات، وصفت بالمتشددة، على الهجرة غير الشرعية وفق ما أوردته يومية الأحداث المغربية الصادرة يوم غد الخميس 26 يوليوز، مواطني بلدان شمال إفريقيا ، في مقدمتهم المغاربة، باعتبارهم أكثر الجنسيات الموجودة بشكل غير قانوني بفرنسا، بالإضافة إلى الجزائريين.

وتضيف اليومية، ان القانون الجديد،الذي أثار ردود فعل كبيرة قبل وبعد المصادقة عليه ، خصوصا من الجمعيات المساندة للمهاجرين، تضمن أيضا، مادة تقضي بالتقليص من عدد التأشيرات الممنوحة لرعايا الدول، التي لا تتعاون مع الجانب الفرنسي، من أجل ترحيل رعاياها غير القانونيين، على غرار المغرب وتونس والسينغال ومالي ودول أخرى.

وأضاف المصدر، أن من بين التدابير التي سيتم اعتمادها بعد تنزيل القانون الجديد، تعديل إجراءات الرعاية الطبية المهاجرين غير الشرعيين. إذ سيتم تعويض المساعدة الطبية للدولة التي يستفيد منها هؤلاء المهاجرون على تراب فرنسا بالمساعدة الطبية الاستعجالية، والتي ستقلص من عدد المستفيدين من الرعاية الصحية في أوساط ''الحراكة''.

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شوف تيفي المغرب فرنس الخناق المهاجرين المغاربة غير الشرعيين

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