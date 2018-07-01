خلاف بين شاب ومسن بشفشاون ينتهي يجريمة قتل بشعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جماعة بن سلمان بإقليم شفشاون، اهتزت يومه الأربعاء 25 يوليوز، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها مسن، أقدم على قتل مسن بسبب خلاف حول مياه الري.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جماعة بن سلمان بإقليم شفشاون، اهتزت يومه الأربعاء 25 يوليوز، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها مسن، أقدم على قتل مسن بسبب خلاف حول مياه الري.

وأوضح المصدر ذاته أن الشاب البالغ من العمر 30 سنة، دخل في خلاف مع المسن الضحية الذي كان مرفوقا بزوجته وبناته بخصوص الأحق بينهما في الاستفادة من مياه الري لسقي أرضيهما، لتتطور الأمور بعد قيام الشاب بتوجيه ضربة قاتلة للمسن بواسطة ''هراوة''.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي وفور توصلها بإخبارية في الموضوع للكشف عن ظروف وملابسات النازلة ولإيقاف الشاب الذي فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل جثة المسن البالغ قيد حياته 65 سنة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لشفشاون لإخضاعها للتشريح الطبي.