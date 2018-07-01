أكادير...البسيج تطيح بميكانيكي يشتبه في صلته بتنظيم متطرف ﻿

أوقفت فرقة خاصة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية زوال اليوم الأربعاء شخصا يشتبه في صلته بشبكة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المعروفة اختصارا ب ''داعش'' وذلك بحي ''الخيام 2'' بأكادير.

شوف تيفي:أكادير

أوقفت فرقة خاصة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية زوال اليوم الأربعاء شخصا يشتبه في صلته بشبكة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المعروفة اختصارا ب ''داعش'' وذلك بحي ''الخيام 2'' بأكادير.

وأكدت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن المشتبه به جاء توقيفه بناء على معلومات دقيقة توصلت بها عناصر البسيج بخصوص تحركات مشبوهة للموقوف، الشيء الذي عجل بالإطاحة به.

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف يشتغل كهربائيا خاصا بالسيارات داخل ورش لإصلاح السيارات بالحي السالف الذكر.

هذا، وأسفرت عملية التفتيش التي أنجزت على ضوء توقيف المشتبه به من حجز مجموعة من المعدات التي يستعملها الشخص المعني.

يشار أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أوقفت صباح اليوم بمنطقة بلفاع شابا آخر يشتبه في كونه على علاقة بذات التنظيم، وذلك بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، وجرى اقتياده للتحقيق معه حول القضية.