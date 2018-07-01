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مدمن على المخدرات يهجم على منزل زوجين مسنين ويعتدي عليهما بضواحي الجديدة

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 23:34 مدمن على المخدرات يهجم على منزل زوجين مسنين ويعتدي عليهما بضواحي الجديدة | حوادث و حقوق
مدمن على المخدرات يهجم على منزل زوجين مسنين ويعتدي عليهما بضواحي الجديدة
اهتز دوار بمنطقة اشتوكة التابعة لإقليم الجديدة، على وقع اعتداء خطير، بطله ''مشرمل''، أقدم على شرملة زوجين مسنين داخل منزلهما بطريقة بشعة تدمي القلوب وتهز النفوس.

''شوف تيفي''

اهتز دوار بمنطقة اشتوكة التابعة لإقليم الجديدة، على وقع اعتداء خطير، بطله ''مشرمل''، أقدم على شرملة زوجين مسنين داخل منزلهما بطريقة بشعة تدمي القلوب وتهز النفوس.

وأوضح مصدر مطلع أن المسنين، وخلال تناولهما لوجبة العشاء، قام ''المشرمل'' بمداهمة المنزل والاعتداء عليهما متسببا لهما في جروح بليغة خاصة على مستوى الرأس قبل أن يعمد إلى تناول وجبة العشاء ومغادرة المكان بهدوء.

وأشار ذات المصدر أن المتورط في هذا الفعل الإجرامي معروف بإدمانه على الكحول ، وهو مطلق معروف بالدوار بعربدته بشكل مستمر خاصة أمام منزل أسرته.

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المغرب شوف تيفي مشرمل الجديدة العشاء منطقة اشتوكة

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