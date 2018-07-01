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الحموشي يحقق في صفقات المديرية العامة للأمن الوطني

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 22:38 الحموشي يحقق في صفقات المديرية العامة للأمن الوطني | بوليتيك
الحموشي يحقق في صفقات المديرية العامة للأمن الوطني
يواصل عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، حملة الأيادي النظيفة بتخصيصه لجن تفتيش عهد إليها بالقيام بمراقبة لوجستيك المديرية العامة من سيارات ومحطات بنزين وآليات العمل

 "شوف تيفي"

يواصل عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، حملة الأيادي النظيفة بتخصيصه لجن تفتيش عهد إليها بالقيام بمراقبة لوجستيك المديرية العامة من سيارات ومحطات بنزين وآليات العمل بجميع أصنافها.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس فقد اطلعت لجن خاصة حلت بولايات الأمن، التابعة لمديريات التجهيز والميزانية، على مصاريف عدد من المناطق الأمنية وكيفية تدبير الميزانية المخصصة لكل مصلحة.

وقال مصدر "المساء" إن اللجن الجديدة تهدف إلى عقلنة تسيير مالية المديرية العامة للأمن الوطني، والرفع من مستوى الأداء والتخليق والحكامة الجيدة.

وأضافت اليومية أن الحموشي ينوي، بتعيينه لجنا خاصة تضم مسؤولين كبارا، تتبع كافة الصفقات والمشتريات والبيانات، والبقاء قريبا من عمل مديرية التجهيز، التي تتحكم في ميزانية التسيير والاستثمار ومراقبة وتتبع الصفقات.

وعلمت اليومية من مصادر متطابقة أن الحموشي أخضع صفقات المديرية العامة للأمن الوطني لشروط جديدة في إطار مقاربة تجمع بين الحكامة الجدية، وتشجيع التنافسية بين مختلف الفاعلين المتقدمين بطلبات الترشح للفوز بالصفقة.

ومن بين أهم هذه الشروط، تبرز اليومية، إحداث قسم واحد يجمع مختلف الصفقات لتسهيل التدبير الفعال والعقلنة، عوض تشتيت الملفات على عدد من المصالح، وهو ما يعقد المراقبة ويحول دون الفعالية المتوخاة من الصفقات العمومية.

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المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني الصفقات عبد اللطيف الحموشي

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