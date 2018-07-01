هبة ملكية للشرفاء الصافيين ولأشخاص معوزين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بتاونات ﻿

أشرفت بعثة من الحجابة الملكية، اليوم الأربعاء بدائرة قرية أبا محمد (إقليم تاونات)، على تسليم هبة ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين ولأشخاص معوزين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة انعقاد الموسم

"شوف تيفي"+" و م ع"

أشرفت بعثة من الحجابة الملكية، اليوم الأربعاء بدائرة قرية أبا محمد (إقليم تاونات)، على تسليم هبة ملكية لفائدة الشرفاء الصافيين ولأشخاص معوزين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة انعقاد الموسم السنوي للولي الصالح مولاي بوشتى الخمار.

وتميز حفل تسليم الهبة الملكية، الذي جرى في جو من الخشوع والتضرع، بتوزيع كراسي متحركة على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدات للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأيتام وحفظة القرآن الكريم.

وتروم هذه الالتفاتة الملكية تقديم المساعدة للأشخاص المرضى والأسر المعوزة بالإقليم والعمل على مواكبتهم. وفي ختام هذه المراسم، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ الملك محمد السادس، وأن يقر عين الملك بولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بالأمير مولاي رشيد، ويحفظه في سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما ابتهل الحضور إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والرضوان على الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.