مديرية الحموشي تحقق في قضية اغتصاب فتاة من ذوي الإعاقة ذهنيا بسلا ﻿

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء 25 يوليوز، فقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، اليوم، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات تعرض فتاة تعاني من إعاقة

"شوف تيفي"

كما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي" يومه الأربعاء 25 يوليوز، فقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، اليوم، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات تعرض فتاة تعاني من إعاقة ذهنية وجسدية، تبلغ من العمر 37 سنة، للاستغلال الجنسي المقرون بالعنف.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بسلا، كانت قد تفاعلت بجدية مع تدوينات تناقلتها صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تناولت خبرا مفاده تعرض فتاة تقطن بسكن صفيحي للاغتصاب من قبل مجموعة من المتشردين، وفتحت في شأنها بحثا أظهرت نتائجه الأولية عدم توصل مصالح الأمن بأي شكاية في الموضوع، قبل أن تقود التحريات والأبحاث الميدانية إلى تشخيص هوية الضحية المفترضة وتحديد مكان تواجدها.

وأكدت المديرية أن فرقة الشرطة القضائية بسلا بادرت بالاستماع إلى الضحية، التي تقيم رفقة جدتها المقعدة، والتي أكدت تعرضها لاعتداء جنسي من قبل أحد الأشخاص، الذي استغل إعاقتها الجسدية والذهنية، بينما سيتم عرض المعنية بالأمر على خبرة طبية لتحديد جميع أعراض وتجليات الاعتداء الذي تعرضت له.

وأشارت المديرية إلى أن مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، تجري حاليا أبحاثا وتحريات مكثفة من أجل توقيف المشتبه به المتورط في هذا الاعتداء، وذلك في أفق إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.