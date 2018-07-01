مصطفى الخلفي يحدد الإجراءات المطلوبة للرفع من مساهمة المجتمع المدني في التشغيل ﻿

أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء 25يوليوز2018 بأكادير، ''إن اختيار جهة سوس ماسة

شوف تيفي:

أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء 25يوليوز2018 بأكادير، "إن اختيار جهة سوس ماسة لاحتضان أشغال اللقاء الجهوي الخامس حول "المجتمع المدني وإشكالية التشغيل" يأتي بناء على كونها رائدة على مستوى العمل الجمعوي وطنيا بحوالي 16 ألف جمعية، بما معدله جمعية لكل 190 مواطنا ومواطنة، مما يجعلها رائدة على المستوى الوطني، برصيد هام في مجال الشغل الجمعوي ملهم لباقي الجهات، وكانت له أدواره في تحقيق التنمية وفك العزلة ومحاربة الفوارق والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيية".

وأكد الوزير المنتدب، خلال اللقاء التشاوري حول "منظمات المجتمع المدني وإشكالية التشغيل" بأكادير، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن "هذا اللقاء الذي نظمته الوزارة، بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة وجماعة أكادير في موضوع "منظمات المجتمع المدني وإشكالية التشغيل"، يأتي في إطار استشراف المستقبل وبلورة النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر المجتمع المدني رافعة من رافعاته، مستحضرا رسالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أيام التدبير الجمعوي والذي اعتبر فيها الجمعيات ثروة وطنية، وقوة اقتراحية وشريكا من أجل التقدم".

وبعد أن استعرض الوزير، يضيف البلاغ، "التطور الذي عرفه المجتمع المدني بالمغرب خاصة منذ 2005 مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سواء من حيث الكم إذ انتقل من 30 ألف جمعية في 2005 إلى حوالي 150 ألف جمعية اليوم، أو من حيث مجالات العمل والاشتغال؛ فضلا عن التطور على مستوى القوانين المؤطرة لعمله مع دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية والقوانين المرتبطة بالديمقراطية التشاركية خاصة العرائض والملتمسات في مجال التشريع وهيئات التشاور العمومي المختلفة؛ وما منحه هذا التطور للمجتمع المدني من أدوار أساسية خاصة في مجال إعداد وتتبع السياسات العامة واعتباره شريكا في التنمية المحلية".

إضافة إلى تطور الشراكات مع مجالس الجماعات الترابية، يوضح ذات البلاغ، أن الوزير توقف عند عدد من الصعوبات و التحديات التي يتعين تجاوزها أهمها ضعف نسبة مساهمة المجتمع المدني في التشغيل وفي الناتج الوطني الخام حيث لا يتجاوز عدد المتطوعين نصف مليون شخص، بينما عدد المشتغلين في الجمعيات لا يتجاوز 100ألف أي أقل من 1 في المائة من الفئة العمرية النشطة، وهي نسب ضعيفة مقارنة بدول أخرى التي تصل فيها هذه النسبة إلى 12 في المائة ، كما أن نسبة المجتمع المدني في خلق القيمة المضافة تبقى ضعيفة لا تتجاوز 0.2 في المائة من الناتج الداخلي الوطني .

وقد أوضح الوزير أن "ضعف الحماية القانونية وغياب/ضعف التحفيزات الضريبية من بين أهم الأسباب التي تقف خلف ضعف مساهمة المجتمع المدني في التشغيل ودعا إلى تجاوز ذلك، والعمل من أجل الوصول إلى المستوى العالمي بمضاعفة النسبة الحالية عشر مرات بالتركيز على ستة محاور: التكوين والتأهيل لرفع وتحسين قابلية التشغيل، استدامة التمويل، الحماية القانونية للعاملين بالجمعيات والتأطير القانوني للتطوع التعاقدي، مراجعة النظام الضريبي وإقرار تحفيزات ضريبية لفائدة الجمعيات؛ تطوير نظام محاسباتي يمكن من ترصيد وتثمين مساهمة المجتمع المدني، وتقوية برامج المواكبة وتيسير الولوج لخدمات وكالات إنعاش الشغل وتنمية الكفاءات".

وتم خلال الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري، توقيع مذكرة تفاهم بـيـن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من جهة ووزارة التشغيل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ومجلس جهة سوس ماسة ومجلس جماعة أكادير وجامعة ابن زهر وجمعية زاكورة وجمعية إنجاز المغرب من جهة ثانية. حيث أبرز ذات البلاغ، أن هذه المذكرة "تهدف إلى إرساء التعاون حسب ما يتوفر عليه كل طرف من خبرات وإمكانيات بشرية ومالية ولوجستية، وإلى تكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية تحقيقا للسياسات العمومية الترابية بجهة سوس ماسة، عبر إبرام اتفاقية شراكة وتعاون تترجم مضامين هذه المذكرة".