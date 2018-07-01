 محمد يتيم : ''إذا فشل الحوار الاجتماعي ستضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحموشي يحقق في صفقات المديرية العامة للأمن الوطني | بوليتيك

الحموشي يحقق في صفقات المديرية العامة للأمن الوطني

حصري..اتهام ثلاثة أطفال بتصوير زميلتهم الطفلة الفرنسية عارية داخل كابانو بالمحمدية | حوادث و حقوق

حصري..اتهام ثلاثة أطفال بتصوير زميلتهم الطفلة الفرنسية عارية داخل ''كابانو'' بالمحمدية

هبة ملكية للشرفاء الصافيين ولأشخاص معوزين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بتاونات | بوليتيك

هبة ملكية للشرفاء الصافيين ولأشخاص معوزين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بتاونات

مديرية الحموشي تحقق في قضية اغتصاب فتاة من ذوي الإعاقة ذهنيا بسلا | بوليتيك

مديرية الحموشي تحقق في قضية اغتصاب فتاة من ذوي الإعاقة ذهنيا بسلا

مصطفى الخلفي يحدد الإجراءات المطلوبة للرفع من مساهمة المجتمع المدني في التشغيل | بوليتيك

مصطفى الخلفي يحدد الإجراءات المطلوبة للرفع من مساهمة المجتمع المدني في التشغيل

محمد يتيم : إذا فشل الحوار الاجتماعي ستضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب | بوليتيك

محمد يتيم : ''إذا فشل الحوار الاجتماعي ستضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب''

المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل بالرباط مساعد وزير الدفاع الأمريكي | بوليتيك

المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل بالرباط مساعد وزير الدفاع الأمريكي

إيقاف شاب للاشتباه في محاولته استدراج طفلتين من أجل اغتصابهما بإحدى الغابات | حوادث و حقوق

إيقاف شاب للاشتباه في محاولته استدراج طفلتين من أجل اغتصابهما بإحدى الغابات

برقية مرفوعة إلى الملك من وزير العدل بمناسبة الإعلان عن نتائج مباراة ولوج خطة العدالة برسم سنة 2018 | بوليتيك

برقية مرفوعة إلى الملك من وزير العدل بمناسبة الإعلان عن نتائج مباراة ولوج خطة العدالة برسم سنة 2018

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

محمد يتيم : ''إذا فشل الحوار الاجتماعي ستضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب''

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 21:34 محمد يتيم : إذا فشل الحوار الاجتماعي ستضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب | بوليتيك
محمد يتيم : ''إذا فشل الحوار الاجتماعي ستضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب''
أعطى وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، أملا، بتوقيع اتفاق مع النقابات العمالية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.

شوف تيفي

أعطى وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، أملا، بتوقيع اتفاق مع النقابات العمالية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.

وأضاف يتيم في حوار مع وكالة ''الأناضول'' التركية، يوم أمس الثلاثاء: ''ما يزال أمامنا فرصة للتوصل إلى اتفاق، فلو كان الأمر مغايراً لأجمعت النقابات على فشل الحوار الاجتماعي''.

كما أكد محمد يتيم، أن ''نجاح الحوار الاجتماعي الآن، موكول لمختلف الأطراف الثلاثة (حكومة ونقابات عمالية وممثلي رجال الأعمال)، وقدرتها على تقدير المصلحة الوطنية في هذه اللحظة.

واعتبر وزير التشغيل أن ''توقيع اتفاق سيكون في مصلحة العمال، لأنه مهما يكن تقييم النقابات للعرض الحكومي، فإنه سيمكن من تحسين دخل العاملين، خاصة الفئات الأكثر تضررا''. وأشار إلى أن ''رفض النقابات لعرض مماثل كانت قد تقدمت به الحكومة السابقة خلال يونيو 2016، عطل استفادة فئات عريضة من العمال والموظفين من فرصة لتحسين دخلهم''.

وتابع ذات المتحدث، أن ''هناك عددا من الموظفين مقبلون على الإحالة على معاش التقاعد، الذين قد يحرمون من بعض مقتضيات الاتفاق.. ما قد يدفع الحكومة إلى التفكير في تنفيذ الاتفاق من جانب واحد''، واستدرك: ''الحكومة لا تريد السير في هذا الخيار وقد تجد نفسها مرغمة على اعتماده''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب محمد يتيم الحوار الاجتماعي الحكومة اتخاذ قرارات أحادية الجانب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الحموشي يحقق في صفقات المديرية العامة للأمن الوطني | بوليتيك

الحموشي يحقق في صفقات المديرية العامة للأمن الوطني

هبة ملكية للشرفاء الصافيين ولأشخاص معوزين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بتاونات | بوليتيك

هبة ملكية للشرفاء الصافيين ولأشخاص معوزين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بتاونات

مديرية الحموشي تحقق في قضية اغتصاب فتاة من ذوي الإعاقة ذهنيا بسلا | بوليتيك

مديرية الحموشي تحقق في قضية اغتصاب فتاة من ذوي الإعاقة ذهنيا بسلا

مصطفى الخلفي يحدد الإجراءات المطلوبة للرفع من مساهمة المجتمع المدني في التشغيل | بوليتيك

مصطفى الخلفي يحدد الإجراءات المطلوبة للرفع من مساهمة المجتمع المدني في التشغيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بسبب الخبرة على الفيديوهات الجنسية..تأجيل محاكمة بوعشرين إلى ما بعد الصــيف | بــووز
منذ 2 ساعات

بسبب الخبرة على الفيديوهات الجنسية..تأجيل محاكمة بوعشرين إلى ما بعد الصــيف

بالزغاريد وعبيدات الرمى..استقبال كبير لابنة الفقيه بنصــالح بعد فوزها بذهبية البطولة الافريقية للتيكواندو بالجزائــر | بــووز

بالزغاريد وعبيدات الرمى..استقبال كبير لابنة الفقيه بنصــالح بعد فوزها بذهبية البطولة الافريقية للتيكواندو بالجزائــر

غير متوقع..طبيب الفقراء يتحدث عن مستقبله بعد الاستقالــــة (فيديو) | بــووز

غير متوقع..طبيب الفقراء يتحدث عن مستقبله بعد الاستقالــــة (فيديو)

صــادم..مخترع مغربي مهاجر بسويسرا معتارفوش بيه فالمــغرب..جبت مشروع كبير وحتى مسؤول معطاني جَواب | حالة خاصة

صــادم..مخترع مغربي مهاجر بسويسرا معتارفوش بيه فالمــغرب..جبت مشروع كبير وحتى مسؤول معطاني جَواب

﻿

آخر المستجدات

الحموشي يحقق في صفقات المديرية العامة للأمن الوطني | بوليتيك
منذ 36 دقيقة

الحموشي يحقق في صفقات المديرية العامة للأمن الوطني

حصري..اتهام ثلاثة أطفال بتصوير زميلتهم الطفلة الفرنسية عارية داخل كابانو بالمحمدية | حوادث و حقوق

حصري..اتهام ثلاثة أطفال بتصوير زميلتهم الطفلة الفرنسية عارية داخل ''كابانو'' بالمحمدية

هبة ملكية للشرفاء الصافيين ولأشخاص معوزين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بتاونات | بوليتيك

هبة ملكية للشرفاء الصافيين ولأشخاص معوزين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بتاونات

مديرية الحموشي تحقق في قضية اغتصاب فتاة من ذوي الإعاقة ذهنيا بسلا | بوليتيك

مديرية الحموشي تحقق في قضية اغتصاب فتاة من ذوي الإعاقة ذهنيا بسلا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.