محمد يتيم : ''إذا فشل الحوار الاجتماعي ستضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب'' ﻿

أعطى وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، أملا، بتوقيع اتفاق مع النقابات العمالية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.

شوف تيفي

أعطى وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، أملا، بتوقيع اتفاق مع النقابات العمالية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.

وأضاف يتيم في حوار مع وكالة ''الأناضول'' التركية، يوم أمس الثلاثاء: ''ما يزال أمامنا فرصة للتوصل إلى اتفاق، فلو كان الأمر مغايراً لأجمعت النقابات على فشل الحوار الاجتماعي''.

كما أكد محمد يتيم، أن ''نجاح الحوار الاجتماعي الآن، موكول لمختلف الأطراف الثلاثة (حكومة ونقابات عمالية وممثلي رجال الأعمال)، وقدرتها على تقدير المصلحة الوطنية في هذه اللحظة.

واعتبر وزير التشغيل أن ''توقيع اتفاق سيكون في مصلحة العمال، لأنه مهما يكن تقييم النقابات للعرض الحكومي، فإنه سيمكن من تحسين دخل العاملين، خاصة الفئات الأكثر تضررا''. وأشار إلى أن ''رفض النقابات لعرض مماثل كانت قد تقدمت به الحكومة السابقة خلال يونيو 2016، عطل استفادة فئات عريضة من العمال والموظفين من فرصة لتحسين دخلهم''.

وتابع ذات المتحدث، أن ''هناك عددا من الموظفين مقبلون على الإحالة على معاش التقاعد، الذين قد يحرمون من بعض مقتضيات الاتفاق.. ما قد يدفع الحكومة إلى التفكير في تنفيذ الاتفاق من جانب واحد''، واستدرك: ''الحكومة لا تريد السير في هذا الخيار وقد تجد نفسها مرغمة على اعتماده''.