المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل بالرباط مساعد وزير الدفاع الأمريكي ﻿

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الأربعاء، على مستوى

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بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو كور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الأربعاء، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، روبرت كارم، مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون الأمنية الدولية.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المحادثات، التي جرت بحضور رؤساء مكاتب القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ومفتشي القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية وجينيفر راساميمانانا، القنصل العام للولايات المتحدة بالمغرب، تناولت مختلف أوجه التعاون العسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأبرز البلاغ أن الطرفين أعربا عن التزامهما بضمان مواكبة أشغال اللجنة الاستشارية المغربية -الأمريكية للدفاع، من أجل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

ويقوم روبرت كارم، مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون الأمنية الدولية، بزيارة عمل للمملكة ما بين 24 و26 يوليوز الجاري، على رأس وفد هام مدني وعسكري.