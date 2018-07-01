إيقاف شاب للاشتباه في محاولته استدراج طفلتين من أجل اغتصابهما بإحدى الغابات ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 25 يوليوز، مقطع فيديو مثير، قيل إنه يوثق للحظة تمكن المصالح الأمنية من إيقاف شاب للاشتباه في محاولته استدراج طفلتين من أجل اغتصابهما.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 25 يوليوز، مقطع فيديو مثير، قيل إنه يوثق للحظة تمكن المصالح الأمنية من إيقاف شاب للاشتباه في محاولته استدراج طفلتين من أجل اغتصابهما.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة وخمس ثوان، والذي لم يتم الكشف عن مكان وقوع فصوله، لحظة محاصرة العشرات من المواطنين لهذا الشاب، قبل تسليمه للمصالح الأمنية التي عاينت تواجد طفلتين قيل إنه حاول استدراجهما إلى الغابة من أجل اغتصابهما.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع الآباء وأولياء الأمور بأخذ الحيطة والحذر وحماية أطفالهم لأن هناك "ذئابا بشرية" يتحينون الفرصة لنهش لحوم الأطفال الأبرياء ولممارسة شذوذهم الجنسي.