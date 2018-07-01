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بسبب صور مخلة بالحياء ….فضيحة من العيار الثقيل بطلتها زوجة رجل أعمال معروف بتيزنيت

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 19:53 بسبب صور مخلة بالحياء ….فضيحة من العيار الثقيل بطلتها زوجة رجل أعمال معروف بتيزنيت | حوادث و حقوق
بسبب صور مخلة بالحياء ….فضيحة من العيار الثقيل بطلتها زوجة رجل أعمال معروف بتيزنيت
اهتزت مدينة تزنيت من جديد على وقع فضيحة من العيار الثقيل بطلتها زوجة مستثمر ورجل أعمال معروف، وذلك بعد انتشار واسع لصور تلك الزوجة وهي في أوضاع حميمية رفقة خليلها على أوسع نطاق أول أمس الإثنين.

شوف تيفي

اهتزت مدينة تزنيت من جديد على وقع فضيحة من العيار الثقيل بطلتها زوجة مستثمر ورجل أعمال معروف، وذلك بعد انتشار واسع لصور تلك الزوجة وهي في أوضاع حميمية رفقة خليلها على أوسع نطاق أول أمس الإثنين.

ووفقا لمصادر إعلامية متطابقة فالصور الفاضحة التي تم تداولها عبر الواتساب تظهر السيدة المتزوجة وهي شبه عارية، وتظهر أماكن حساسة من جسمها رفقة أحد الأشخاص المنحدرين من ذات المدينة.

هذا، و مباشرة بعد انتشار هذه الفضيحة، دخلت مصالح الدرك الملكي بتيزنيت على خط القضية، حيث تم الاستماع إلى المشتبه بها بعد التأكد من هويتها، في حين لا يزال البحث جاريا عن عشيقها التيزنيتي لأخذ أقواله بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

 

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شوف تيفي المغرب صور مخلة بالحياء فضيحة العيار الثقيل زوجة رجل أعمال

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