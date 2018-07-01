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صادم...الفياغرا تقتل 11 رضيعا

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 19:12 صادم...الفياغرا تقتل 11 رضيعا | حوادث و حقوق
صادم...الفياغرا تقتل 11 رضيعا
اتخذ باحثون هولنديون، مؤخرا، قرار وقف تجربة طبية حصلت خلالها نساء حوامل على المنشط الجنسي الخاص بالرجال ''فياغرا''، وذلك بعد وفاة 11 طفلا حديثي الولادة.

"شوف تيفي"

اتخذ باحثون هولنديون، مؤخرا، قرار وقف تجربة طبية حصلت خلالها نساء حوامل على المنشط الجنسي الخاص بالرجال "فياغرا"، وذلك بعد وفاة 11 طفلا حديثي الولادة.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة " BBC" يومه الأربعاء 25 يوليوز، فإن الباحثين المشرفين على التجربة، أعطوا النساء الأقراص المضادة للضعف الجنسي بغية تحسين نمو الأجنة نظرا لمعاناة الأمهات من ضعف في نمو المشيمة، ويبدو أن الدواء، الذي يعزز تدفق الدم، قد تسبب في حدوث أضرار وتلف في الرئة لدى الأطفال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن نقص نمو الأجنة نتيجة وجود مشيمة غير مكتملة النمو، يعد حالة مرضية خطيرة لا علاج لها حاليا، وهي حالة تؤدي إلى ولادة أطفال مبتسرين، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة وتراجع فرصة البقاء على قيد الحياة، وقد تمكن منشط "الفياغرا" من تحسين الوزن أو إطالة فترة الحمل على نحو يحقق فوائد كبيرة بالنسبة لهؤلاء الأطفال المرضى، ولهذا أجريت الدراسة الهولندية الأخيرة، التي كان من المقرر أن تستمر حتى عام 2020، في 11 مستشفى في هولندا، من بينها المركز الطبي لجامعة أمستردام، وأعطى الباحثون لنحو 93 سيدة منشط "فياغرا" في حين أعطيت سيدات أخريات وعددهن 90 سيدة دواء وهميا.

وأبرز ذات المصدر أن 20 طفلا، أصيبوا بمشكلات في الرئة بعد الولادة، ثلاثة منهم ينتمون للمجموعة التي أعطيت الدواء الوهمي والعدد الباقي ينتمي للمجموعة التي أعطيت منشط "فياغرا"، وتوفي 11 طفلا في مجموعة "فياغرا" نتيجة مضاعفات في الرئة.

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المغرب شوف تيفي الفياغرا رضيع باحثون هولنديون المشيمة الرئة

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