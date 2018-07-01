وقفة احتجاجية تضامنية مع الطبيب المستقيل ''مهدي شافعي'' بتزنيت ﻿

تعرف الساحة المقابلة للمستشفى المحلي لمدينة تزنيت في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 25 يوليوز، حركة غير عادية، نظرا لتجمع العشرات من المواطنين الذين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الطبيب

''شوف تيفي''

تعرف الساحة المقابلة للمستشفى المحلي لمدينة تزنيت في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 25 يوليوز، حركة غير عادية، نظرا لتجمع العشرات من المواطنين الذين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الطبيب المستقيل ''مهدي شافعي'' الملقب بـ ''طبيب الفقراء''.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المتضامنين مع ''طبيب الفقراء''، صدحت حناجرهم بالعديد من الشعارات، التي عبروا من خلالها تضامنهم الكلي مع الطبيب ''مهدي شافعي''، مؤكدين أن هذا الأخير كان ضحية أشخاص حاولوا منعهم من القيام بأعمال إنسانية تجاه الساكنة.

وأبرز ذات المصدر أن أطفالا وأولياء أمورهم، شاركوا في هذه الوقفة الاحتجاجية، حيث عبر جميع الحاضرين عن استنكارهم الشديد للطريقة التي تم بها التعامل مع ''طبيب الفقراء''، ما جعله يقرر مغادرة المستشفى وتقديم استقالته إلى وزارة الصحة.