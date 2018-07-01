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المندوبية العامة لإدارة السجون تعلن عن استفادة 219 موظفا من الحركة الانتقالية

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 17:14 المندوبية العامة لإدارة السجون تعلن عن استفادة 219 موظفا من الحركة الانتقالية | بوليتيك
المندوبية العامة لإدارة السجون تعلن عن استفادة 219 موظفا من الحركة الانتقالية
أفاد بلاغ صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، اليوم الأربعاء 25 يوليوز، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن نتائج الحركة الانتقالية لشهر ماي 2018 أسفرت عن استفادة 219 موظفا وموظفة.

شوف تيفي

أفاد بلاغ صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، اليوم الأربعاء 25 يوليوز، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن نتائج الحركة الانتقالية لشهر ماي 2018 أسفرت عن استفادة 219 موظفا وموظفة.

وأضاف ذات البلاغ، أنه قد تمت معالجة ودراسة طلبات الموظفين من طرف لجنة مركزية بالاعتماد على برنامج معلوماتي خاص، وفقا لمعايير موضوعية منها على الخصوص الأقدمية في المؤسسة والأقدمية بالإدارة والحالة العائلية وحاجيات المؤسسات وحجم الخصاص بها.

كما أشار بلاغ إلى أن المندوبية العامة، "وفي إطار حرصها على ضمان الاستقرار المهني للموظفين،تعمل على مدار السنة على دراسة الطلبات المتعلقة بالالتحاق بالأزواج أو لأسباب صحية أوالتبادل".

وذكر بلاغ المندوبية، أنه "في نفس السياق وفي إطار الالتزام بتنظيم حركتين انتقاليتين في السنة سيتم خلال شهر أكتوبر الإعلان عن تنظيم حركة انتقالية ثانية خلال شهر أكتوبر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الموظفين للاستفادة من الانتقال".

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شوف تيفي المغرب المندوبية العامة لإدارة السجون استفادة الحركة الانتقالية

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