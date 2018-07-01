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وزير الصحة: اتفاقية الشراكة بين الوزارة وجمعية ''وادي الذهب'' للأعمال الخيرية حسنت من خدمات المركز الاستشفائي الجهوي

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 16:55 وزير الصحة: اتفاقية الشراكة بين الوزارة وجمعية وادي الذهب للأعمال الخيرية حسنت من خدمات المركز الاستشفائي الجهوي | بوليتيك
وزير الصحة: اتفاقية الشراكة بين الوزارة وجمعية ''وادي الذهب'' للأعمال الخيرية حسنت من خدمات المركز الاستشفائي الجهوي
قال وزير الصحة، أناس الدكالي أن ''مركز تصفية الدم التابع للمركز الاستشفائي الجهوي لوادي الذهب سنة 2006 شرع في تقديم خدماته لفائدة مرضى القصور الكـلوي المزمن بجهة الداخلة واد الذهب''.

شوف تيفي

قال وزير الصحة، أناس الدكالي أن ''مركز تصفية الدم التابع للمركز الاستشفائي الجهوي لوادي الذهب سنة 2006 شرع في تقديم خدماته لفائدة مرضى القصور الكـلوي المزمن بجهة الداخلة واد الذهب''.

وأكد الوزير، يوم أمس الثلاثاء 24 يوليوز في جلسة الاجوبة على أسئلة المستشارين الشفوية، أن المركز الاستشفائي الجهوي لوادي الذهب ''يتوفر حاليا على 13 آلة لتصفية الدم، ويخضع للعلاج به 47 مريضا، ويشرف عليه طاقم طبي مكون من (02) طبيبتين أخصائيتين في أمراض الكلي و طبيب عام و 07 ممرضين.

كما أشار المتحدث إلى أن هذا المركز، ''يعد ثمرة لاتفاقية الشراكة المبرمة في 03 ماي من سنة 2006 بين وزارة الصحة وجمعية وادي الذهب للأعمال الخيرية والاجتماعية''.

حيث تتحدد التزامات الطرفين حسب اتفاقية الشراكة في التزام الجمعية، يضيف وزير الصحة ''القيام بأشغال بناء المركز وتجهيزه وفقا للمعايير المعمول بها من طرف وزارة الصحة، وتزويد المركز بالمواد المستهلكة الخاصة بعملية الدياليز(Kits Solutés +)، وتوفير التموين اللازم منها لمدة شهرين من العلاج على الأقل، لفائدة كل مريض مقبول بالمركز، على أن يتم تجديد هذا التموين بصفة منتظمة 15 يوما على الأقل قبل نفاذ مخزونه''.

كما تنص اتفاقية الشراكة على التزام الجمعية بـ''الصيانة الوقائية والعلاجية للكليات الاصطناعية ولقاعة علاج الماء''.


و تتحدد التزامات الوزارة الوصية، وفق وزير الصحة، في ''توفير الأطر الطبية وشبه الطبية اللازمة لتسيير المركز، وكذا توفير المعدات الطبية اللازمة والمستلزمات الطبية لتشغيلها، وتحمل مصاريف الماء والكهرباء والهاتف وتوفير مولد كهربائي''.

كما تطرق الوزير في ذات الجلسة لمجهودات وزارة الصحة من أجل تحسين جودة العلاجات بالمركز، حيث أكد أن ''الوزارة عمدت مؤخرا إلى دعم المركز عبر التكفل بتزويده بالمواد المستهلكة الخاصة بعملية الدياليز (Kits+ Solutés)، وهو ما رصدت له مبلغا قدره 1.5 مليون درهم برسم سنة 2017.

وأضاف أنه ''تم إعداد الاحتياجات المعبر عنها من المواد المستهلكة الخاصة بعملية الدياليز من طرف إدارة المستشفى بالداخلة، من المرتقب أن يتم تسلمها في بحر هذا الأسبوع''.

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شوف تيفي المغرب وادي الذهب وزير الصحة اتفاقية الشراكة جمعية الأعمال الخيرية خدمات المركز الاستشفائي الجهوي

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