تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بسبب تأخر نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، رئيس الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم، قرر قبل قليل من يومه الأربعاء 25 يوليوز2018، تأجيل أشغال

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح، رئيس الهيئة القضائية المكلفة بالبث في ملف توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم، قرر قبل قليل من يومه الأربعاء 25 يوليوز2018، تأجيل أشغال محاكمة بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة من بينها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، إلى غاية الإثنين 10 شتنبر المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أن القاضي بوشعيب فريح، اتخذ مرة أخرى قرار التأجيل، بسبب عدم توصل الهيئة القضائية التي يترأسها بنتائج الخبرة التقنية التي أجريت على الفيديوهات الجنسية، بعد أن تمت إحالتها قبل أسابيع على المختبر العلمي للدرك الملكي بالعاصمة الرباط.

جدير بالذكر أن الهيئة القضائية برئاسة بوشعيب فريح، وافقت على ملتمس النيابة العامة الخاص بإجراء الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية البالغ عددها حوالي 50 فيديو، والتي تم عرض البعض منها خلال الجلسات الماضية.