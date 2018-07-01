فيديو يشعل الفيسبوك..ضريح ملقب بـ ''سيدي بوتالف'' يثير ضجة بالمغرب ﻿

أثار مقطع فيديو تداولته العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء 25 يوليوز، ضجة بالمغرب، قيل إن فصوله تم تصويرها من ضريح ملقب بـ ''سيدي بوتالف'' يوجد بمنطقة دكالة ضواحي مدينة الجديدة.

''شوف تيفي''

أثار مقطع فيديو تداولته العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء 25 يوليوز، ضجة بالمغرب، قيل إن فصوله تم تصويرها من ضريح ملقب بـ ''سيدي بوتالف'' يوجد بمنطقة دكالة ضواحي مدينة الجديدة.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 31 ثانية، لحظة قيام شخص بطقوس غريبة وهو يحمل حجرا كبير، خلال الالتفاف حول ضريح ''سيدي بوتالف''، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون، معبرين عن صدمتهم بسبب تصديق بعض الأشخاص لمثل هذه ''الخرافات''.

ومن جهة أخرى، أشار نشطاء إلى أن اسم الضريح دليل على أن رواده والأشخاص المؤمنين به ''شداهم التلفة''، لأنهم صدقوا الخرافات التي تقول إن الالتفاف حول ''الضريح''، تمكنهم من الشفاء من بعض الأمراض مثلا.