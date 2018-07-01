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وزارة الشباب والرياضة تنظم النسخة الأولى من ''الرياضات الشاطئية ''

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 15:58 وزارة الشباب والرياضة تنظم النسخة الأولى من الرياضات الشاطئية | بوليتيك
وزارة الشباب والرياضة تنظم النسخة الأولى من ''الرياضات الشاطئية ''
تنظم وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع كل من وزارة الداخلية والجامعات الرياضية المختصة، النسخة الأولى من البرنامج الوطني ''الرياضات الشاطئية'' خلال الفترة الممتدة ما بين 27 يوليوز و 12 غشت 2018.

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تنظم وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع كل من وزارة الداخلية والجامعات الرياضية المختصة، النسخة الأولى من البرنامج الوطني "الرياضات الشاطئية" خلال الفترة الممتدة ما بين 27 يوليوز و 12 غشت 2018.

وحسب بلاغ لوزارة الشباب والرياضة صدر يوم أمس الثلاثاء 25 يوليوز ستعرف هذه الدورة مشاركة أكثر من 70 ألف مشاركة ومشارك من الأطفال والشباب وبعض المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته.

وأضاف البلاغ أن النسخة الأولى من البرنامج الوطني للرياضات الشاطئية ستشهد برمجة الأصناف الرياضية التالية: كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، كرة السلة الثلاثية، السباحة، كرة اليد الشاطئية، الإنقاذ، الغوص، الطبق الطائر وأصناف أخرى سيتم اختيارها وفق الخصوصيات المحلية.

يشار أن هذه الدورة ستشهد مرحلة خاصة بالإقصائيات الإقليمية خلال الفترة ما بين 27 يوليوز و10 غشت 2018، فيما سيعرف يومي 11 و12 غشت 2018 تنظيم النهائيات الجهوية . 

 

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