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لارام والربابنة..تضارب حول إلغاء الرحلات

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 15:38 لارام والربابنة..تضارب حول إلغاء الرحلات | اقتصاد
لارام والربابنة..تضارب حول إلغاء الرحلات
بسبب التوتر الحاصل بين إدارة لارام والربابنة تم إلغاء نحو 26 رحلة إلى حدود الآن، وذلك حسب ما أكدته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

"شوف تيفي"

بسبب التوتر الحاصل بين إدارة لارام والربابنة تم إلغاء نحو 26 رحلة إلى حدود الآن، وذلك حسب ما أكدته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وأضافت اليومية أن ذلك يحدث في الوقت الذي يؤكد فيه ربابنة شركة الخطوط الملكية المغربية، أنهم ليسوا في إضراب كما أنهم لن يخوضوا أي إضراب مستقبلا مهما كانت الظروف، موضحة أن أمين المكينسي رئيس الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، شدد خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها أول أمس الاثنين، على أن الربابنة، يمارسون مهامهم كالعادة وفق القانون ولم ينقطعوا عن العمل، موضحا أن الرسالة التي أرسلتها الجمعية إلى أعضائها "ماهي إلا تحفيز لأعضائنا للقيام بعملهم في إطار البرنامج الصرف للبرنامج المعد من طرف الإدارة، والذي نتوصل به شهريا ليس إلا".

وأشارت اليومية إلى أن رئيس الجمعية المذكورة، قال في تصريح لها: "لكن إذا كان الأمر كذلك، لماذا ارتفعت وتيرة الرحلات المعنية خلال الأيام القليلة الماضية؟..الإلغاءات كانت دائما لكن لم تكن الشركة تعلن عنها"، مرجعا ذلك إلى نقص في أسطول الطائرات وعدد الربابنة على حد سواء.

وأوضح المتحدث لليومية أن الشركة كانت خلال السنوات الماضية، تستعد بشكل جيد لموسم الصيف، وتقوم بكراء الطائرات وتوقيع عقود شغل محددة مع ربابنة أجانب، مضيفا أنه وخلال الموسم الماضي، اكترت "لارام" 15 طائرة لكن هذه السنة لم تتمكن من كراء سوى خمس طائرات وهو ما جعل الطلب يفوق العرض ومن ثمة حدوث ارتباك في انتظام الرحلات الجوية.

وأمام هذا النقص المهول في عدد الطائرات والربابنة، يشير المتحدث ذاته إلى أن هؤلاء يعانون إرهاقا حقيقيا، قائلا: "إننا مرغمون على الاستجابة لنداء العمل ساعات قليلة قبل الرحلة، حيث تعيد الشركة برمجة الرحلات وتكليف الربابنة في آخر لحظة بالرحلات لتعويض النقص المزمن الحاصل في الرحلات".

وحول أسباب التوتر الحاصل مع إدارة الشركة، فبعدما كان الطرفان قد جلسا إلى طاولة الحوار، رد مصدر اليومية بأنه وخلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على كل شيء لكن الربابنة تفاجؤوا بتغيير بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها ، مضيفا أن قضية "السلم الاجتماعي" تمثل إحدى النقاط الخلافية الكبرى بين الطرفين، حيث كانت الشركة قد طالبت بتوقيع اتفاق لـ "سلم اجتماعي" تصل مدته إلى 7 سنوات.



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المغرب شوف تيفي الرحلات الجوية لارام الرحلات الجوية الربابنة

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