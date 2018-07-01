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بسبب العلاقة خارج إطار الزواج.. العثور على جثة رضيع مرمية بمنطقة خلاء ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق

بسبب العلاقة خارج إطار الزواج.. العثور على جثة رضيع مرمية بمنطقة خلاء ضواحي البيضاء

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بسبب العلاقة خارج إطار الزواج.. العثور على جثة رضيع مرمية بمنطقة خلاء ضواحي البيضاء

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 15:32 بسبب العلاقة خارج إطار الزواج.. العثور على جثة رضيع مرمية بمنطقة خلاء ضواحي البيضاء | حوادث و حقوق
بسبب العلاقة خارج إطار الزواج.. العثور على جثة رضيع مرمية بمنطقة خلاء ضواحي البيضاء
علمت ''شوف تيفي '' من مصدر مطلع، أن مواطنين، عثروا مساء أمس الثلاثاء 24 يوليوز، على جثة رضيع حديث الولادة، مرمية بمنطقة خلاء بالقرب من دوار ''حربيل'' التابع لمنطقة عين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي " من مصدر مطلع، أن مواطنين، عثروا مساء أمس الثلاثاء 24 يوليوز، على جثة رضيع حديث الولادة، مرمية بمنطقة خلاء بالقرب من دوار "حربيل" التابع لمنطقة عين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الأم البيولوجية للرضيع وخوفا من الفضيحة بسبب ربطها لعلاقة جنسية خارج إطار الزواج، قد تكون وراء واقعة رمي فلذة كبدها بمنطقة خلاء، ما تسبب في وفاته، مبرزا أن الشرطة العلمية، حلت بعين المكان، وعاينت جثته في إطار التحقيق الذي تم فتحه من طرف مصالح الدرك الملكي للكشف عن ظروف وملابسات هذه النازلة.

وأبرز ذات المصدر أن المواطنين الذين عاينوا جثة الرضيع، عبروا عن صدمتهم وغضبهم الشديد، مشيرا إلى أن الجثة تم نقلها إلى مستودع الأموات الرحمة.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رضيع إطار الزواج الأم البيولوجية منطقة خلاء

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