أناس الدكالي يعترف بالنقص الحاد في الموارد البشرية بالمستوصفات القروية ﻿

أكد أناس الدكالي وزير الصحة ، أن وزارته عملت منذ سنوات على تعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالوسط القروي والتي عرف عددها تحسنا مستمرا، بالموازاة مع دعمها بالأطر الصحية اللازمة لتجويد

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أكد أناس الدكالي وزير الصحة ، أن وزارته عملت منذ سنوات على تعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالوسط القروي والتي عرف عددها تحسنا مستمرا، بالموازاة مع دعمها بالأطر الصحية اللازمة لتجويد الخدمات الصحية وكذا تدعيم التكفل بالحالات المستعجلة. وذلك أنه تفعيلا للمخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي.

كما أكد أيضا، يوم أمس الثلاثاء 24 يوليوز في جلسة الأجوبة على أسئلة المستشارين الشفوية، أن وزارة الصحة "عملت أيضا على توفير التجهيزات الضرورية وفق اللوائح المعتمدة وتعزيز توفير الأدوية والمواد الصحية لتفعيل البرامج الوطنية للصحة وكذا للاستجابات من العلاجات الأساسية حسب الحاجة، كما تم تعزيز التكفل بالحالات المستعجلة عبر تعزيز أسطول سيارات الإسعاف بالوسط القروي".

إلا أن إشكالية المراكز الصحية وخصوصا المستوصفات القروية المغلقة ببعض المناطق، يضيف الدكالي، "تبقى قائمة نظرا للنقص الحاد في الموارد البشرية وكذا إشكالية استقرارها".

وأضاف الوزير أنه في هذا الصدد، "بذلت وزارة الصحة، وما تزال مجهودات هامة لتداركها من خلال العمل على إعطاء الأولوية للمراكز الصحية القروية من حيث فتح المناصب الجديدة للأطر الطبية وشبه الطبية: في سنة 2017، تم تخصيص 85 في المائة من المناصب المخصصة للأطباء العامين (100 منصب من أصل 118) للمؤسسات الصحية بالوسط القروي والمناطق النائية، وكذا تخصيص 67 في المائة من مجموع المناصب المفتوحة للممرضين والمولدات (705 منصب للوسط القروي والمناطق النائية)".

وأبرز المتحدث أن الوزارة عملت أيضا على "دعم استقرار الأطر الصحية بالمناطق القروية من خلال تعزيز توفير السكن الوظيفي لمهنيي الصحة بالوسط القروي".

كما عملت على "تعزيز التغطية الصحية عبر النمط المتنقل من خلال تعزيز الاستثمارات لتفعيل برامج سنوية للصحة المتنقلة عبر الوحدات الطبية المتنقلة والقوافل الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى التفعيل السنوي لعمليات خاصة للتكفل بالاحتياجات من الخدمات الصحية لمواجهة آثار موجات البرد خلال فصل الشتاء".

وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة أنه تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- توفير وسائل التنقل من خلال اقتناء وتوزيع الوحدات الصحية المتنقلة. وتتوفر حظائر سيارات الأقاليم والجهات على ما مجموعه 350 وحدة صحية، كما تتوفر على 22 حافلة ومصحة متنقلة.

- توفير الاعتمادات اللازمة لتوظيف وسائل التنقل (محروقات، صيانة...) ومصاريف تنقل الفرق الطبية، وهو ما يناهز 10 مليون درهم سنويا فيما يخص المحروقات والصيانة ومصاريف تنقل الفرق الطبية.

- توفير الأدوية والمواد الصحية.

- تفعيل برامج سنوية للوحدات الطبية المتنقلة وفق مخطط تصاعدي يروم إلى تحقيق زيارة لكل نقطة تجمع للساكنة كل ثلاثة أشهر؛ تفعيل سنوي لعمليات "رعاية " التي تستهدف الساكنة المعرضة لآثار موجات البرد على مستوى 28 إقليما و ذلك خلال فصل الشتاء، حيث تم في إطار عملية رعاية 2017-2018 لهذا الموسم في الفترة ما بين 15 نونبر 2017 و 30 مارس 2018 ، إنجاز 5437 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة و 192 قافلة طبية متخصصة مع إسداء ما مجموعه 734959 خدمة صحية علاجية و وقائية و إحالة 1698 حالة مستعجلة على المراكز الاستشفائية المرجعية.

وأوضح أناس الدكالي أنه خلال الفترة القادمة ستواصل وزارة الصحة الجهود المبذولة عبر مجموعة من الإجراءات تهم "الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع مع إعطاء الأولوية في التعيينات الجديدة لموظفي وأطر الوزارة للمؤسسات الصحية بالوسط القروي، وكذا التعاقد مع مهنيي الصحة لفتح المراكز الصحية المغلقة بالعالم القروي".



والعمل على "تشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص، وانتداب أطر طبية من القطاع الخاص أو العام للاشتغال على الأقل مرة في الأسبوع بالمراكز الصحية القروية المقفلة، في إطار عقد محدد الأجل".