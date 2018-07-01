عاجل.. بالموازاة مع قرار الربابنة..لارام تلغي 10 رحلات و14 رحلة أخرى مهددة بالتأخير و مسؤول التواصل ''خارج التغطية'' ﻿

قامت الخطوط الجوية الملكية المغربية ''لارام''، يومه الأربعاء 24 يوليوز، بإلغاء 10 رحلات جوية دولية كانت مقررة اليوم، وذلك في اليوم السابع لإضراب الطيارين العاملين في الشركة، وذلك حسب ما كشفت عنه

''شوف تيفي''

قامت الخطوط الجوية الملكية المغربية ''لارام''، يومه الأربعاء 24 يوليوز، بإلغاء 10 رحلات جوية دولية كانت مقررة اليوم، وذلك في اليوم السابع لإضراب الطيارين العاملين في الشركة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''الأناضول'' التركية قبل قليل.

وكشفت الوكالة أن شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، نشرت بيانات عبر موقعها الرسمي، تشير إلى أن 14 رحلة أخرى مهددة بالتأخير أو تغيير توقيتها.

وأبرزت الوكالة أن من بين الرحلات الدولية التي تم إلغاؤها، رحلات كان من المقرر أن تتجه من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مطار كوبنهاغن في الدنمارك، ومطار بولونيا الإيطالية، ومطارات فرنسية مثل شارل ديغول بالعاصمة باريس ومطار ليون، ورحلات أخرى في الاتجاه المعاكس، مشيرة إلى أن شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، دعت زبائنها إلى التأكد والاستفسار عن موعد انطلاق الطائرات قبل التوجه إلى المطار، بسبب الإرتباك الذي عرفه برنامج سير الرحلات.

وأشارت ذات الوكالة إلى أن ربابنة الطائرات الأعضاء في الجمعية المغربية لقادة الطائرات، ومنذ الأربعاء الماضي، دخلوا في إضراب جزئي عن العمل؛ بسبب عدم استجابة شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية لمطالبها، مشددة على أن الجمعية دخلت في حوار مع مسؤولي الخطوط الجوية الملكية المغربية، من أجل زيادة الأجور، والتعويضات السنوية، ومطالب اجتماعية أخرى.



و متابعة منا لهذا الموضوع اتصلنا بالمسؤول عن التواصل بالخطوط الملكية المغربية يومه الأربعاء إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

