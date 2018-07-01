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وزير الصحة يضع مرفقا خاصا بالشرطة داخل المستشفيات المغربية

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 13:55 وزير الصحة يضع مرفقا خاصا بالشرطة داخل المستشفيات المغربية | بوليتيك
وزير الصحة يضع مرفقا خاصا بالشرطة داخل المستشفيات المغربية
أكد أنس الدكالي وزير الصحة، أن وزارته تعي تماما مدى أهمية الموضوع والدور الفعال والحيوي الذي يقوم به كل أطر القطاع لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، وخدمة المرتفقين بمختلف المؤسسات الصحية، مما يجعل

"شوف تيفي"

أكد أنس الدكالي وزير الصحة، أن وزارته تعي تماما مدى أهمية الموضوع والدور الفعال والحيوي الذي يقوم به كل أطر القطاع لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، وخدمة المرتفقين بمختلف المؤسسات الصحية، مما يجعل الوزارة مطالبة بتوفير ظروف عمل مريحة لهم والعمل على حمايتهم من الاعتداءات والتجاوزات التي يمكن أن تصدر في حقهم خصوصا من بعض مرافقي المرضى، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات.

وأوضح الدكالي في رده على سؤال للمستشار "الحسن سليغوة" المنتمي للفريق الاستغلالي للوحدة والتعادلية حول حماية الأطر الطبية وشبه الطبية من الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال مزاولتهم للعمل، أن الاجراءات المتخذة تتمثل في بلورة وعرض ميثاق المستشفى الذي ينص على وجوب احترام المؤسسة المتواجد فيها وكذا الطاقم الذي يعمل بها، وبلورة وعرض ميثاق المريض الذي ينص على حقه في العلاج، وتحسين ظروف الشغل بالنسبة للعاملين في المؤسسات الاستشفائية بما فيها مصالح استقبال المستعجلات، بالإضافة إلى تخصيص مضيفة مكلفة بالاستقبال قصد تقديم خدمات التوجيه والإرشاد، وتعزيز عدد الحراس الخاصين بالمرافق الاستشفائية الأكثر حيوية بما فيها مصالح استقبال المستعجلات، ووضع رهن إشارة المرضى مساعدة اجتماعية لتسهيل المساطر ومرافقتهم عندما تدعو الضرورة إلى ذلك.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصحة ستعمل على تفعيل التدابير القانونية ومتابعة المرتكبين للأفعال المسيئة للمؤسسة أو العاملين فيها، والتنسيق مع السلطات المحلية للإسراع في التدخل حين وقوع الاعتداء، مواكبة الموظفين ضحايا الاعتداءات أثناء تطبيق المسطرة القانونية ومؤازرتهم خلال فترة العلاج، إلى جانب وضع مرفق بالمستشفيات رهن إشارة رجال الشرطة للتدخل السريع، وتكثيف الزيارات والمراقبة من طرف المسؤولين المحليين لاستباق حالات الاعتداء والتدخل الناجع.

وأبرز الدكالي أن تحسيس المواطنين والمواطنات بضرورة احترام المؤسسات الصحية التي توفر لهم العلاج، يبقى إجراءً ضروريا تعتزم الوزارة القيام به إلى جانب ما قامت به سلفا حيث حثت الوزارة المستشفيات على بلورة وعرض ميثاق المستشفى الذي ينص على وجوب احترام المؤسسة المتواجد فيها وكذا الطاقم الذي يعمل بها؛ وكذا بلورة وعرض ميثاق المريض الذي ينص على حقه في العلاج.



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المغرب شوف تيفي رجال الشرطة وزير الصحة أنس الدكالي الاعتداءات التدابير القانونية

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