وزارة التربية الوطنية تؤجل الإعلان عن نتائج طلبات عروض مشاريع ابن خلدون لدعم البحث العلمي ﻿

أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها ''تعلن إلى كافة فرق ومختبرات البحث في مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المشاريع

شوف تيفي

أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها "تعلن إلى كافة فرق ومختبرات البحث في مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المشاريع التي تم التوصل بها استجابة لطلبات العروض التي أعلنها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في إطار برنامج ابن خلدون لدعم البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية ناهز 500 مشروع بحث وهو ما يقتضي بذل مجهودات أكبر وتعبئة الخبرات اللازمة لتقييم هذه المشاريع."

وأضاف البلاغ، الذي توصلت شوف تيفي بنسخة منه اليوم الاربعاء 25 يوليوز، أن الوزارة "تعلن أنه تقرر تأجيل الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي، الذي كان مقررا بتاريخ 15 يوليوز 2018 إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا، وذلك من أجل إعطاء مهلة إضافية للخبراء للقيام بأعمال الخبرة في أحسن الظروف، مع أخذ هذا التأجيل بعين الاعتبار في برمجة آخر أجل للتوصل بمشاريع البحث في صيغتها النهائية".