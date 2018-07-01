 وزارة التربية الوطنية تؤجل الإعلان عن نتائج طلبات عروض مشاريع ابن خلدون لدعم البحث العلمي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجــــــل... حريق مهول بشركة دولي دول | حوادث و حقوق

عاجــــــل... حريق مهول بشركة ''دولي دول''

مريضة عقلية جميلة تتعرض لاغتصاب جماعي من طرف 14 شخصا بمدينة سلا | حوادث و حقوق

مريضة عقلية جميلة تتعرض لاغتصاب جماعي من طرف 14 شخصا بمدينة سلا

عاجل.. بالموازاة مع قرار الربابنة..لارام تلغي 10 رحلات و14 رحلة أخرى مهددة بالتأخير و مسؤول التواصل خارج التغطية | اقتصاد

عاجل.. بالموازاة مع قرار الربابنة..لارام تلغي 10 رحلات و14 رحلة أخرى مهددة بالتأخير و مسؤول التواصل

وزير الصحة يضع مرفقا خاصا بالشرطة داخل المستشفيات المغربية | بوليتيك

وزير الصحة يضع مرفقا خاصا بالشرطة داخل المستشفيات المغربية

مثير و لا يصدق..فمغرب 2018 رجال كيهزو الحجر و يضورو بيه على ضريح بوتالف طمعا في البركــة‎ | مجتمع

مثير و لا يصدق..فمغرب 2018 رجال كيهزو الحجر و يضورو بيه على ضريح ''بوتالف'' طمعا في البركــة‎

وزارة التربية الوطنية تؤجل الإعلان عن نتائج طلبات عروض مشاريع ابن خلدون لدعم البحث العلمي | بوليتيك

وزارة التربية الوطنية تؤجل الإعلان عن نتائج طلبات عروض مشاريع ابن خلدون لدعم البحث العلمي

بــرافو..المغرب في موقع ريادي بفضل استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهــاب | بوليتيك

بــرافو..المغرب في موقع ريادي بفضل استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهــاب

المغربي بين مصاريف العطلة الصيفية والعيد الكبير | كاريكاتير شوف تيفي

المغربي بين مصاريف العطلة الصيفية والعيد الكبير

اعتقال شاب بمراكش نشر صورا جنسية فاضحة لعشيقته القاصرة بالفيسبوك والواتساب | حوادث و حقوق

اعتقال شاب بمراكش نشر صورا جنسية فاضحة لعشيقته القاصرة بالفيسبوك والواتساب

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

وزارة التربية الوطنية تؤجل الإعلان عن نتائج طلبات عروض مشاريع ابن خلدون لدعم البحث العلمي

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 13:03 وزارة التربية الوطنية تؤجل الإعلان عن نتائج طلبات عروض مشاريع ابن خلدون لدعم البحث العلمي | بوليتيك
وزارة التربية الوطنية تؤجل الإعلان عن نتائج طلبات عروض مشاريع ابن خلدون لدعم البحث العلمي
أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها ''تعلن إلى كافة فرق ومختبرات البحث في مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المشاريع

شوف تيفي

أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها "تعلن إلى كافة فرق ومختبرات البحث في مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المشاريع التي تم التوصل بها استجابة لطلبات العروض التي أعلنها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في إطار برنامج ابن خلدون لدعم البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية ناهز 500 مشروع بحث وهو ما يقتضي بذل مجهودات أكبر وتعبئة الخبرات اللازمة لتقييم هذه المشاريع."

وأضاف البلاغ، الذي توصلت شوف تيفي بنسخة منه اليوم الاربعاء 25 يوليوز، أن الوزارة "تعلن أنه تقرر تأجيل الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي، الذي كان مقررا بتاريخ 15 يوليوز 2018 إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا، وذلك من أجل إعطاء مهلة إضافية للخبراء للقيام بأعمال الخبرة في أحسن الظروف، مع أخذ هذا التأجيل بعين الاعتبار في برمجة آخر أجل للتوصل بمشاريع البحث في صيغتها النهائية".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وزارة التربية الوطنية الإعلان نتائج طلبات عروض مشاريع ابن خلدون دعم البحث العلمي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزير الصحة يضع مرفقا خاصا بالشرطة داخل المستشفيات المغربية | بوليتيك

وزير الصحة يضع مرفقا خاصا بالشرطة داخل المستشفيات المغربية

بــرافو..المغرب في موقع ريادي بفضل استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهــاب | بوليتيك

بــرافو..المغرب في موقع ريادي بفضل استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهــاب

وزير الصحة يكشف عن استفادة مهاجرين ولاجئين بالمغرب من راميد | بوليتيك

وزير الصحة يكشف عن استفادة مهاجرين ولاجئين بالمغرب من ''راميد''

فرق أمنية مشتركة لحماية الموانئ والمواقع الحساسة بالمغرب | بوليتيك

فرق أمنية مشتركة لحماية الموانئ والمواقع الحساسة بالمغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..ربيعي في ورطة كبيرة بعدما كذب على القضاء فقضية طليقتو و جامعة الملاكمة أمام صدمة كبيرة و القضية فيها الملاين | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

بالفيديو..ربيعي في ورطة كبيرة بعدما كذب على القضاء فقضية طليقتو و جامعة الملاكمة أمام صدمة كبيرة و القضية فيها الملاين

مْريبعــة أو مريزيكة..رغم الخطورة..الفضاء المفضل للسباحة عند ساكنة البيضاء | خارج البلاطو

''مْريبعــة أو مريزيكة''..رغم الخطورة..الفضاء المفضل للسباحة عند ساكنة البيضاء

بعد عودتهم من الجزائــر بميداليات كبيرة من منافسات الألعاب الافريقية..استقبال باهت لأبطال المغرب | خارج البلاطو

بعد عودتهم من الجزائــر بميداليات كبيرة من منافسات الألعاب الافريقية..استقبال باهت لأبطال المغرب

بحضور رشيد الوالي..نوح بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

بحضور رشيد الوالي..''نوح'' بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

عاجــــــل... حريق مهول بشركة دولي دول | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجــــــل... حريق مهول بشركة ''دولي دول''

مريضة عقلية جميلة تتعرض لاغتصاب جماعي من طرف 14 شخصا بمدينة سلا | حوادث و حقوق

مريضة عقلية جميلة تتعرض لاغتصاب جماعي من طرف 14 شخصا بمدينة سلا

عاجل.. بالموازاة مع قرار الربابنة..لارام تلغي 10 رحلات و14 رحلة أخرى مهددة بالتأخير و مسؤول التواصل خارج التغطية | اقتصاد

عاجل.. بالموازاة مع قرار الربابنة..لارام تلغي 10 رحلات و14 رحلة أخرى مهددة بالتأخير و مسؤول التواصل

وزير الصحة يضع مرفقا خاصا بالشرطة داخل المستشفيات المغربية | بوليتيك

وزير الصحة يضع مرفقا خاصا بالشرطة داخل المستشفيات المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.