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اعتقال شاب بمراكش نشر صورا جنسية فاضحة لعشيقته القاصرة بالفيسبوك والواتساب | حوادث و حقوق

اعتقال شاب بمراكش نشر صورا جنسية فاضحة لعشيقته القاصرة بالفيسبوك والواتساب

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اعتقال شاب بمراكش نشر صورا جنسية فاضحة لعشيقته القاصرة بالفيسبوك والواتساب

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 12:31 اعتقال شاب بمراكش نشر صورا جنسية فاضحة لعشيقته القاصرة بالفيسبوك والواتساب | حوادث و حقوق
اعتقال شاب بمراكش نشر صورا جنسية فاضحة لعشيقته القاصرة بالفيسبوك والواتساب
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي بجماعة تمصلوحت، ضواحي مدينة مراكش، تمكنت يومه الأربعاء 25 يوليوز، من إيقاف شاب في عقده الثاني للاشتباه في نشره لصور فاضحة مخلة بالحياء تعود لفتاة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي بجماعة تمصلوحت، ضواحي مدينة مراكش، تمكنت يومه الأربعاء 25 يوليوز، من إيقاف شاب في عقده الثاني للاشتباه في نشره لصور فاضحة مخلة بالحياء تعود لفتاة قاصرة، جمعته بها علاقة غرامية قبل مدة.

وأوضحت المصادر ذاتها في كشفها عن تفاصيل هذه الفضيحة، أن الشاب البالغ من العمر 26 سنة وانتقاما من عشيقته البالغة من العمر 16 سنة، والتي قررت التخلي عنه وقطع العلاقة التي جمعتهما، قام بنشر صورهما الجنسية المخلة بالحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتطبيق "واتساب"، مشيرة إلى أن الصور الفاضحة وصلت لهاتف والد القاصرة، ما دفع به إلى التقدم يوم أمس الثلاثاء، بشكاية للنيابة العامة بمراكش.

وأكدت ذات المصادر أن الشاب الموقوف، وبعد التحقيق الأولى معه تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.




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المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية مخلة بالحياء صور فاضحة الفيسبوك النيابة العامة

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