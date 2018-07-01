وزير الصحة يكشف عن استفادة مهاجرين ولاجئين بالمغرب من ''راميد'' ﻿

أكد أنس الدكالي وزير الصحة، أن تفعيل الاتفاقية المتعلقة باستفادة المهاجرين واللاجئين المقيمين بصفة قانونية بالمملكة لا يتعلق فقط بوزارة الصحة، بل وجب تظافر جهود جميع الشركاء لتنزيل الاتفاقية على



''شوف تيفي''

أكد أنس الدكالي وزير الصحة، أن تفعيل الاتفاقية المتعلقة باستفادة المهاجرين واللاجئين المقيمين بصفة قانونية بالمملكة لا يتعلق فقط بوزارة الصحة، بل وجب تظافر جهود جميع الشركاء لتنزيل الاتفاقية على أرض الواقع.

وأوضح وزير الصحة في إجابته أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، عن سؤال آمال العمري عن فريق الاتحاد المغربي للشغل حول استفادة المهاجرين واللاجئين من نظام المساعدة الطبية ''راميد''، أن الاستفادة من خدمات الشبكة الاستشفائية غير المستعجلة، يتطلب كما هو الشأن بالنسبة لجميع المغاربة، التوفر إما على بطاقة التأمين الإجباري عن المرض إذا كان المعني بالأمر أجيرا، أو التوفر على موارد مالية لتغطية كلفة العلاج، وإما التوفر على بطاقة للعلاج بالمجان على غرار بطاقة نظام المساعدة الطبية، التي تمنح من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وهذا ما لا تتوفر عليه هذه الفئة من طالبي العلاج.



وذكر الدكالي أن هذه الفئة تستفيد من الخدمات الصحية المقدمة داخل شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وكذلك كل الخدمات الاستعجالية.