انفصاليون يختطفون نجل عمدة بلدة أفديرك الموريتانية ويطالبون بفدية مقابل إطلاق سراحه ﻿

ما زالت السلطات الأمنية الموريتانية تباشر تحقيقات معمقة للتوصل إلى مكان تواجد نجل عمدة أفديرك ورجل الأعمال ''محمد ولد لفضيل'' أقصى شمال موريتانيا المختفي منذ السبت الماضي.

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ما زالت السلطات الأمنية الموريتانية تباشر تحقيقات معمقة للتوصل إلى مكان تواجد نجل عمدة أفديرك ورجل الأعمال "محمد ولد لفضيل" أقصى شمال موريتانيا المختفي منذ السبت الماضي.

فيما تؤكد القرائن، وفق ما أوردته يومية العلم اليوم الأربعاء 25 يوليوز، أن الشاب المختفي تعرض لعملية اختطاف من طرف عصابة انفصالية من مخيمات تندوف عمدت على استدراج ولد لفضيل واختطافه ثم هاتفت والدته التي تشغل منصب عمدة البلدة الموريتانية لمطالبتها بدفع فدية مالية قيمتها 16 مليون أوقية موريتانية (حوالي 45 مليون سنتيم)، وإيداعها بدكان بمدينة ازويرات الموريتانية للإفراج عن ابنها المختطف.

وكان رجل الأعمال تضيف اليومية، قد اختفى في وقت مبكر من صباح السبت، وتم العثور على سيارة كانت بحوزته خارج مدينة أفديرك مركونة وفيها مفاتيحها.

وأضافت اليومية، أن مصادر موريتانية أوردت أن ولد لفضيل كان مدينا لتجار من مخيمات تندوف بمبلغ يقدر بحوالي 16 مليون أوقية. مضيفة أن التجار الصحراويين وصلوا يوم السبت الماضي إلى مدينة أفديرك وطلبوا من ولد لفضيل أن يساعدهم في الوصول إلى شاحنة بضائع معطلة وسط الصحراء، ما دفعه لاستعارة السيارة رباعية الدفع التي تم العثور عليها خارج المدينة.

وتثير قضية اختفاء رجل الأعمال، الكثير من الجدل في أوساط الرأي العام الموريتاني لتنضاف إلى تصريحات معادية لموريتانيا والموريتانيين كان قد أطلقها على هامش القمة الإفريقية بنواكشوط قيادي بجبهة البوليساريو حيث اتهم قيادات حزبية موريتانية بالخيانة مما أثار موجة استنكار واستهجان عارمة بنواكشوط أجبرت قيادة مخيم الرابوني إلى تقديم اعتذار رسمي للحكومة الموريتانية.

ومع توالي الانتكاسات السياسية للمشروع الانفصالي تحولت مخيمات تندوف إلى مرتع لعصابات الإجرام وتهريب المخدرات بالساحل الإفريقي حيث تؤكد العديد من التقارير الأمنية والاستخباراتية أن عصابات مسلحة تتحرك بشكل متكرر داخل المخيمات وتخترق شمال موريتانيا، الذي حولته سلطات نواكشوط إلى منطقة عسكرية محظورة، لتنفيذ عملياتها الإجرامية مستغلة الطريق الصحراوي الذي عبدته الجزائر لربط ضاحية تندوف بمدينة "شوم" شمال موريتانيا.