 حملة خاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء ﻿
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حملة خاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 09:50 حملة خاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء | مجتمع
حملة خاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء
بعد أيام من الحملة الخاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء، جاء الدور أمس الثلاثاء 24 يوليوز، على شاطئ '' مدام شوال''، حيث قامت مصالح عمالة مقاطعات الدرا البيضاء أنفا و في

''شوف تيفي''

بعد أيام من الحملة الخاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء، جاء الدور أمس الثلاثاء 24 يوليوز، على شاطئ '' مدام شوال''، حيث قامت مصالح عمالة مقاطعات الدرا البيضاء أنفا و في إطار التدابير المتواصلة المتخذة من طرفها منذ انطﻻق موسم اﻻصطياف لمحاربة الاستغلال العشوائي، بحملة مكنت من منع العديد من التجاوزات.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن السلطات المحلية معززة بالقوات المساعدة ومصالح الأمن الوطني، قامت أمس الثلاثاء، بحجز طاولات و كراسي وواقيات شمسية بشاطئ ''مدام شوال''، وهو ما أثار استحسان المصطافين وزوار الشاطئ.

وأكد ذات المصدر أن هذه العملية ستتواصل طيلة الفترة الصيفية، وذلك لتوفير الظروف الملائمة للمصطافين وحمايتهم من ''مافيا الرمال'' و كافة مظاهر اﻻبتزاز واﻻستغلال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مصالح عمالة الدار البيضاء السلطات المحلية المصطافين

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