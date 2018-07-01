 ارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة أخرى: الملاكم ربيعي يورط الجامعة والقضية فيها طليقتو والملايين وتصريحات متناقضة أمام القضاء | مجتمع

فضيحة أخرى: الملاكم ربيعي يورط الجامعة والقضية فيها طليقتو والملايين وتصريحات متناقضة أمام

انفصاليون يختطفون نجل عمدة بلدة أفديرك الموريتانية ويطالبون بفدية مقابل إطلاق سراحه | دولي

انفصاليون يختطفون نجل عمدة بلدة أفديرك الموريتانية ويطالبون بفدية مقابل إطلاق سراحه

مُثــير..نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى بعد جرعة زائدة من الهيروين | ثقافة و فنون

مُثــير..نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى بعد جرعة زائدة من الهيروين

الجنس الحرام الفابور أهم أسباب عزوف الشباب المغاربة عن الزواج (تفاصيل جد مثيرة) | مجتمع

الجنس الحرام ''الفابور'' أهم أسباب عزوف الشباب المغاربة عن الزواج (تفاصيل جد مثيرة)

القبض على الاتصالاتي زعيم عصابة سرقة الأسلاك النحاسية بمكناس | حوادث و حقوق

القبض على الاتصالاتي زعيم عصابة سرقة الأسلاك النحاسية بمكناس

حملة خاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء | مجتمع

حملة خاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء

ارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

ارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

هام لمرضى السكري..اختراع جهاز جديد لعلاج المرض | مجتمع

هام لمرضى السكري..اختراع جهاز جديد لعلاج المرض

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد | مجتمع

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

ارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 09:18 ارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع
ارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس حارا إلى محليا جد حار، بالجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا بكل من المنطقة الشرقية، والشياظمة، وسوس، والسهول الواقعة

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس حارا إلى محليا جد حار، بالجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا بكل من المنطقة الشرقية، والشياظمة، وسوس، والسهول الواقعة غرب الأطلس.

وسيلاحظ خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما، حيث يحتمل أن تكون مصحوبة يكتل ضبابية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية.

وسيكون الطقس مستقرا بمجموع جهات المملكة، مع سماء قليلة السحب إلى صافية على العموم، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي، وأحيانا متقلبة الاتجاه بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و33 درجة بالهضاب العليا الشرقية، وبالجنوب الشرقي للبلاد، وبشرق الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجة الحرارة العليا، ما بين 25 و30 درجة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 29 و34 درجة بكل من الأطلس، والريف، والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية، وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وهضاب الفوسفاط، وولماس، والشياظمة،وسوس، وجنوب الأقاليم الصحراوية، بينما ستكون ما بين 42 و47 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مديرية الأرصاد الجوية الأقاليم الصحراوية الجنوب الشرقي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة أخرى: الملاكم ربيعي يورط الجامعة والقضية فيها طليقتو والملايين وتصريحات متناقضة أمام القضاء | مجتمع

فضيحة أخرى: الملاكم ربيعي يورط الجامعة والقضية فيها طليقتو والملايين وتصريحات متناقضة أمام القضاء

الجنس الحرام الفابور أهم أسباب عزوف الشباب المغاربة عن الزواج (تفاصيل جد مثيرة) | مجتمع

الجنس الحرام ''الفابور'' أهم أسباب عزوف الشباب المغاربة عن الزواج (تفاصيل جد مثيرة)

حملة خاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء | مجتمع

حملة خاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء

هام لمرضى السكري..اختراع جهاز جديد لعلاج المرض | مجتمع

هام لمرضى السكري..اختراع جهاز جديد لعلاج المرض

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بحضور رشيد الوالي..نوح بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 27 دقيقة

بحضور رشيد الوالي..''نوح'' بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء

اخترعت باليابان .. شاحنة متنقلة خاصة بصلاة المسلمين خلال التظاهرات الرياضية الكبرى | قنوات أخرى

اخترعت باليابان .. شاحنة متنقلة خاصة بصلاة المسلمين خلال التظاهرات الرياضية الكبرى

بالفيديو..فرق أمنية لحماية الموانئ والمواقع الحساسة بالمغرب من التهديدات | شوف الصحافة

بالفيديو..فرق أمنية لحماية الموانئ والمواقع الحساسة بالمغرب من التهديدات

بالفيديو..محلبة شعلات فيها العافية فكازا مع الفجر وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بالفيديو..محلبة شعلات فيها العافية فكازا مع الفجر وهاشنو وقع

﻿

آخر المستجدات

فضيحة أخرى: الملاكم ربيعي يورط الجامعة والقضية فيها طليقتو والملايين وتصريحات متناقضة أمام القضاء | مجتمع
منذ 10 دقائق

فضيحة أخرى: الملاكم ربيعي يورط الجامعة والقضية فيها طليقتو والملايين وتصريحات متناقضة أمام

انفصاليون يختطفون نجل عمدة بلدة أفديرك الموريتانية ويطالبون بفدية مقابل إطلاق سراحه | دولي

انفصاليون يختطفون نجل عمدة بلدة أفديرك الموريتانية ويطالبون بفدية مقابل إطلاق سراحه

مُثــير..نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى بعد جرعة زائدة من الهيروين | ثقافة و فنون

مُثــير..نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى بعد جرعة زائدة من الهيروين

الجنس الحرام الفابور أهم أسباب عزوف الشباب المغاربة عن الزواج (تفاصيل جد مثيرة) | مجتمع

الجنس الحرام ''الفابور'' أهم أسباب عزوف الشباب المغاربة عن الزواج (تفاصيل جد مثيرة)

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.