هام لمرضى السكري..اختراع جهاز جديد لعلاج المرض ﻿

تمكن باحثون أمريكيون من تطوير جهاز صغير بحجم بطاقة الائتمان يمكن زرعه تحت الجلد لعلاج مرض السكري، وذلك حسب ماكشف عنه موقع صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية خلال الأسبوع الجاري.

''شوف تيفي''

تمكن باحثون أمريكيون من تطوير جهاز صغير بحجم بطاقة الائتمان يمكن زرعه تحت الجلد لعلاج مرض السكري، وذلك حسب ماكشف عنه موقع صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الجهاز يحتوي على أنابيب صغيرة يمكن حقنها بالخلايا التي تنتج هرمون الإنسولين، مشيرة إلى أن الدراسة أظهرت أن الأوعية الدموية تنمو داخل الجهاز وحوله، وتساعد الخلايا على النضج، حيث تخلق عضوا كامل الوظائف يمكنه إنتاج الإنسولين والتحكم بمستويات السكر في الدم.

وكشف المصدر ذاته أن الباحثين قاموا بإجراء التجربة على مرضى السكري من النوع الأول، الذي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا ''جزر لانغرهانس'' في البنكرياس التي تنتج الإنسولين.