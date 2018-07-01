 هام لمرضى السكري..اختراع جهاز جديد لعلاج المرض ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة أخرى: الملاكم ربيعي يورط الجامعة والقضية فيها طليقتو والملايين وتصريحات متناقضة أمام القضاء | مجتمع

فضيحة أخرى: الملاكم ربيعي يورط الجامعة والقضية فيها طليقتو والملايين وتصريحات متناقضة أمام

انفصاليون يختطفون نجل عمدة بلدة أفديرك الموريتانية ويطالبون بفدية مقابل إطلاق سراحه | دولي

انفصاليون يختطفون نجل عمدة بلدة أفديرك الموريتانية ويطالبون بفدية مقابل إطلاق سراحه

مُثــير..نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى بعد جرعة زائدة من الهيروين | ثقافة و فنون

مُثــير..نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى بعد جرعة زائدة من الهيروين

الجنس الحرام الفابور أهم أسباب عزوف الشباب المغاربة عن الزواج (تفاصيل جد مثيرة) | مجتمع

الجنس الحرام ''الفابور'' أهم أسباب عزوف الشباب المغاربة عن الزواج (تفاصيل جد مثيرة)

القبض على الاتصالاتي زعيم عصابة سرقة الأسلاك النحاسية بمكناس | حوادث و حقوق

القبض على الاتصالاتي زعيم عصابة سرقة الأسلاك النحاسية بمكناس

حملة خاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء | مجتمع

حملة خاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء

ارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

ارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

هام لمرضى السكري..اختراع جهاز جديد لعلاج المرض | مجتمع

هام لمرضى السكري..اختراع جهاز جديد لعلاج المرض

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد | مجتمع

المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

هام لمرضى السكري..اختراع جهاز جديد لعلاج المرض

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 08:43 هام لمرضى السكري..اختراع جهاز جديد لعلاج المرض | مجتمع
هام لمرضى السكري..اختراع جهاز جديد لعلاج المرض
تمكن باحثون أمريكيون من تطوير جهاز صغير بحجم بطاقة الائتمان يمكن زرعه تحت الجلد لعلاج مرض السكري، وذلك حسب ماكشف عنه موقع صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية خلال الأسبوع الجاري.

''شوف تيفي''

تمكن باحثون أمريكيون من تطوير جهاز صغير بحجم بطاقة الائتمان يمكن زرعه تحت الجلد لعلاج مرض السكري، وذلك حسب ماكشف عنه موقع صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الجهاز يحتوي على أنابيب صغيرة يمكن حقنها بالخلايا التي تنتج هرمون الإنسولين، مشيرة إلى أن الدراسة أظهرت أن الأوعية الدموية تنمو داخل الجهاز وحوله، وتساعد الخلايا على النضج، حيث تخلق عضوا كامل الوظائف يمكنه إنتاج الإنسولين والتحكم بمستويات السكر في الدم.

وكشف المصدر ذاته أن الباحثين قاموا بإجراء التجربة على مرضى السكري من النوع الأول، الذي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا ''جزر لانغرهانس'' في البنكرياس التي تنتج الإنسولين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مرض السكري الإنسولين الجهاز المناعي دراسة جهاز

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة أخرى: الملاكم ربيعي يورط الجامعة والقضية فيها طليقتو والملايين وتصريحات متناقضة أمام القضاء | مجتمع

فضيحة أخرى: الملاكم ربيعي يورط الجامعة والقضية فيها طليقتو والملايين وتصريحات متناقضة أمام القضاء

الجنس الحرام الفابور أهم أسباب عزوف الشباب المغاربة عن الزواج (تفاصيل جد مثيرة) | مجتمع

الجنس الحرام ''الفابور'' أهم أسباب عزوف الشباب المغاربة عن الزواج (تفاصيل جد مثيرة)

حملة خاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء | مجتمع

حملة خاصة بتحرير الملك العمومي بشاطئ عين الذياب بمدينة الدار البيضاء

ارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع

ارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية في هذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بحضور رشيد الوالي..نوح بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

بحضور رشيد الوالي..''نوح'' بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء

اخترعت باليابان .. شاحنة متنقلة خاصة بصلاة المسلمين خلال التظاهرات الرياضية الكبرى | قنوات أخرى

اخترعت باليابان .. شاحنة متنقلة خاصة بصلاة المسلمين خلال التظاهرات الرياضية الكبرى

بالفيديو..فرق أمنية لحماية الموانئ والمواقع الحساسة بالمغرب من التهديدات | شوف الصحافة

بالفيديو..فرق أمنية لحماية الموانئ والمواقع الحساسة بالمغرب من التهديدات

بالفيديو..محلبة شعلات فيها العافية فكازا مع الفجر وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بالفيديو..محلبة شعلات فيها العافية فكازا مع الفجر وهاشنو وقع

﻿

آخر المستجدات

فضيحة أخرى: الملاكم ربيعي يورط الجامعة والقضية فيها طليقتو والملايين وتصريحات متناقضة أمام القضاء | مجتمع
منذ 13 دقيقة

فضيحة أخرى: الملاكم ربيعي يورط الجامعة والقضية فيها طليقتو والملايين وتصريحات متناقضة أمام

انفصاليون يختطفون نجل عمدة بلدة أفديرك الموريتانية ويطالبون بفدية مقابل إطلاق سراحه | دولي

انفصاليون يختطفون نجل عمدة بلدة أفديرك الموريتانية ويطالبون بفدية مقابل إطلاق سراحه

مُثــير..نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى بعد جرعة زائدة من الهيروين | ثقافة و فنون

مُثــير..نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى بعد جرعة زائدة من الهيروين

الجنس الحرام الفابور أهم أسباب عزوف الشباب المغاربة عن الزواج (تفاصيل جد مثيرة) | مجتمع

الجنس الحرام ''الفابور'' أهم أسباب عزوف الشباب المغاربة عن الزواج (تفاصيل جد مثيرة)

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.