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المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 03:32 المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد | مجتمع
المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد
في إطار استراتجية تحوله الرقمي، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية موقعا إلكترونيا بحلة جديدة على العنوان https://www.oncf.ma وقد أعطيت أهمية بالغة لهيكلة هذا الموقع للاستجابة على أكمل وجه لتطور حاجيات

شوف تيفي

في إطار استراتجية تحوله الرقمي، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية موقعا إلكترونيا بحلة جديدة على العنوان https://www.oncf.ma وقد أعطيت أهمية بالغة لهيكلة هذا الموقع للاستجابة على أكمل وجه لتطور حاجيات الزوار، مما يعكس صورة مؤسسة تسعى، على كل المستويات، لتعزيز حركية التنقل المستدام ببلانا.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها ''شوف تيفي'' فالحلة الجديدة للموقع الإلكتروني المذكور منصة متعددة اللغات (عربية وفرنسية وأمازيغية وإنجليزية)، تم تصميمها وفق تقنيات حديثة تمنح إمكانية تصفح انسيابي للموقع الجديد وتفاعله السريع مع كافة الأجهزة المتداولة كاللوحات الإلكترونية والهواتف الذكية،

وقد تم عمليا تصميم الموقع الجديد ليتضمن أربعة فضاءات متكاملة يُعنى كل واحد منها بشريحة خاصة من مستعملي الإنترنت مبرزا بذلك المهن والأنشطة التي تطبع العمل المتواصل للمكتب.

ويتعلق الأمر بالفضاء 'المؤسساتي' الذي يعطي نبذة عن المكتب من حيث مثلا تطوراته التاريخَية ورأسماله البشري والسياسة المعتمدة بالنسبة للمشتريات وأنشطة فروعه،... ؛ والفضاء المخصص 'للمسافرين' الذي يستعرض كل العروض وخدمات النقل عبر القطار أو بتكامل وتنسيق مع حافلات 'سوبراتور' باعتبارها الفرع الطرقي للمكتب ؛ الفضاء المتعلق 'بنقل البضائع واللوجستيك' الذي يعطي نظرة شاملة عن الخدمات المقدمة من طرف المكتب في هذا الباب وأهم مواقعه اللوجستية وكذا المزايا التي ينفرد بها النمط السككي خدمة للفاعلين الاقتصاديين في إطار تنزيل الاستراتيجيات القطاعية ؛الفضاء الأخير، الذي يبسط 'الاستراتيجية' المعتمدة من طرف المكتب على المدى المتوسط والبعيد المتعلقة بتطوير القطاع السككي ببلادنا وكذا المشاريع المهيكلة التي هي حاليا في المراحل الأخيرة من إنجازها وتأثيراتها الإيجابية على كل المستويات.

والجدير بالذكر أن هذا الموقع الإلكتروني الجديد للمكتب قد أنجز باستعمال تطبيقات متطورة وهندسة تكنولوجية متقدمة تتماشى مع آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، معتمدا بذلك حلولا فعالة وآمنة في تناسق وانسجام تامين مع مرتكزات التحول الرقمي للمكتب، وبفضل تصميمها وشكلها المتميز وغنى محتوياتها، فإن البوابة الجديدة التي تندرج في إطار سياسة المكتب المتمثلة في مواصلة الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لمختلف فرقائه، تعد موقعا سهل الولوج والتصفح يتسم بالفعالية من حيث تصفحه من طرف الزائرين.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الجديد من خلال الرابط التالي: https://www.oncf.ma

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