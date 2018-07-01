صادم..في مغرب 2018..ساكنة دوار ببن جرير ماعندهمش الماء الصالح للشرب ﻿

عبرت ساكنة دوار العبيدات جماعة أيت طالب بن جرير، عن غضبها واستيائها الشديد بسبب حرمانهم من الماء الصالح للشرب لأكثر من 10 سنوات، بالرغم من الطلبات التي تم التقدم بها للجماعة والسلطات المحلية لإيجاد

''شوف تيفي''

عبرت ساكنة دوار العبيدات جماعة أيت طالب بن جرير، عن غضبها واستيائها الشديد بسبب حرمانهم من الماء الصالح للشرب لأكثر من 10 سنوات، بالرغم من الطلبات التي تم التقدم بها للجماعة والسلطات المحلية لإيجاد حل ينهي هذه المعاناة.

وأكد أحد الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة لـ ''شوف تيفي'' أن الساكنة تعاني العديد من المشاكل كقلة المياه الصالح للشرب، مشيرا إلى أن هذه الساكنة تنتظر وصول شاحنات محملة بالمياه ''ستيرنا'' لتتقاتل من أجل الحصول على كمية قليلة من الماء الصالح للشرب.

وحمل هذا الفاعل المسؤولية للجماعة ولإحدى الجمعيات المكلفة بإيصال الماء الصالح للشرب لساكنة دوار العبيدات، مشددا في الوقت نفسه على أن الساكنة قامت بالعديد من المحاولات لإيجاد حل ينهي المعاناة لكنها باءت بالفشل.