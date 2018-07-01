فرق أمنية مشتركة لحماية الموانئ والمواقع الحساسة بالمغرب ﻿

أشرفت فرقة أمنية دولية على تدريبات خاصة، استفاد منها ضباط مغاربة وفرق أمنية مختلطة، قصد تأمين المواقع الحساسة بالمملكة، وحماية أهم المرافق الاستراتيجية كالموانئ وبعض المؤسسات الأخرى.

''شوف تيفي''

أشرفت فرقة أمنية دولية على تدريبات خاصة، استفاد منها ضباط مغاربة وفرق أمنية مختلطة، قصد تأمين المواقع الحساسة بالمملكة، وحماية أهم المرافق الاستراتيجية كالموانئ وبعض المؤسسات الأخرى.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن الضباط المغاربة، استفادوا من خبرة مسؤولين بالمنظمة الدولية للأمن خلال عملية مشتركة للوقوف في وجه التهديدات التي تشكلها تنقلات أجانب مرتبطين بالإرهاب، ويستخدمون الطرق البحرية المتوسطية للسفر بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، وكذا الأشخاص المتاجرين بالمخدرات والأسلحة.

وأضافت اليومية أن التدريب كان على كيفية تفتيش الركاب وتحديد الإرهابيين المحتملين خلال موسم الصيف، ودخول المقيمين بالخارج إلى المغرب، وكذا ضبط تقنيات مراقبة هوية المسافرين ومعلومات جواز السفر، وتوظيفها في قاعات البيانات التابعة لـ''الإنتربول'' من خلال شبكتها للاتصالات العالمية المأمونة بين أجهزة الشرطة.