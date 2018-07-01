بالفيديو..هذه قصة تحدي رقصة ''كيكي'' الذي أثار ضجة بالعالم ﻿

أثار ''تحدي رقصة كيكي'' ضجة بالعالم خلال اليومين الماضيين، ووصل صداه إلى العديد من الدول العربية ومن بينها المغرب، حيث تفاعل معه آلاف النشطاء ومن بينهم مشاهير عرب كالحارس المصري المخضرم عصام

''شوف تيفي''

أثار ''تحدي رقصة كيكي'' ضجة بالعالم خلال اليومين الماضيين، ووصل صداه إلى العديد من الدول العربية ومن بينها المغرب، حيث تفاعل معه آلاف النشطاء ومن بينهم مشاهير عرب كالحارس المصري المخضرم عصام الحضري، والذين قاموا بنشر العشرات من الفيديوهات المثيرة التي توثق محاولات أشخاص الرقص بالموازاة مع الترجل من السيارة.

وتطرقت وسائل إعلام دولية لهذا التحدي المثير، وأبرزت على أن أشخاصا تفننوا في القيام بهذا التحدي، إلا أن نهاية هذا التحدي أحيانا كانت خطيرة بسبب وقوع حوادث سير مروعة، كادت أن تتسبب في وفاة المشاركين في هذا التحدي.

وعلاقة بهذا التحدي، أوضح موقع قناة ''سكاي نيوز عربية'' أن القصة، بدأت عندما انتشر تحدي الرقص على أنغام أغنية ''in my feelings'' للمغني الكندي ''دريك''، بعدما نشر حساب ''theshiggyshow'' الكوميدي المشهور عبر إنستغرام مقطعا مصورا لشاب يرقص على أنغام المقطع الذي يقول فيه دريك ''كيكي، هل تحبيني؟''، وبعدما حقق الفيديو انتشارا واسعا قال صاحب الحساب، الذي يتابعه أكثر من مليون ونصف مستخدم، إنه مبتكر رقصة ''dotheshiggy''.