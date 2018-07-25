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بالصور..حجز أكثر من 34 ألف علبة سجائر مهربة بميناء طنجة

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 02:00 بالصور..حجز أكثر من 34 ألف علبة سجائر مهربة بميناء طنجة | حوادث و حقوق
بالصور..حجز أكثر من 34 ألف علبة سجائر مهربة بميناء طنجة
تمكنت عناصر منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 24 يوليوز الجاري، من حجز 33 علبة كرتونية تضم 34.400 علبة سجائر مهربة من مختلف الأنواع، كانت محملة على متن شاحنة للنقل

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 24 يوليوز الجاري، من حجز 33 علبة كرتونية تضم 34.400 علبة سجائر مهربة من مختلف الأنواع، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد أسفرت عملية مراقبة بالكلاب البوليسية المدربة لمقطورة العربة بمنطقة الشحن البحري عن حجز كمية السجائر المهربة، معبأة بإحكام داخل المقطورة التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو إسبانيا، في وقت تم فيه أيضا توقيف سائق الشاحنة ومرافقه من جنسية مغربية.

وأكد المصدر ذاته أن المشتبه بهما، تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

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المغرب شوف تيفي ميناء طنجة المتوسط الكلاب البوليسية جنسية مغربية

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