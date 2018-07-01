مصطفى لـمودن : العطلة الصيفية تعتبر من تجليات التمايز والتفاضل الاجتماعي بين فئات الشعب ﻿

في هذا الحوار مع مصطفى لمودن، الكاتب المغربي والناشط الحقوقي، يتحدث إلى ''شوف تيفي'' عن مفهوم العطلة الصيفية عند المغاربة وإكراهاتها ويتحدث عن ثقافة العطلة الصيفية وعن التمايز الكبير في مفهوم

شوف تيفي : عبدالله الساورة

في هذا الحوار مع مصطفى لمودن، الكاتب المغربي والناشط الحقوقي، يتحدث إلى ''شوف تيفي'' عن مفهوم العطلة الصيفية عند المغاربة وإكراهاتها ويتحدث عن ثقافة العطلة الصيفية وعن التمايز الكبير في مفهوم العطلة لدى المغاربة بالنظر إلى المنطلقات الاقتصادية والاجتماعية.

ما هو مفهومك للعطلة الصيفية؟

يُفترض أن تعتبر العطلة مكافأة تأتي بعد العمل والشقاء، وكل أنظمة الشغل الموضوعية تعترف بحق العطلة السنوية المدفوعة الأجر، رغم أن مدتها تختلف، وقد تتراوح ما بين أربعة أسابيع وشهر. باستثناء العطلة الصيفية المدرسية التي تتجاوز الشهر لاعتبارات موضوعية.. فكيف يقضي المغاربة عطلتهم؟

أولا اختيار العطلة السنوية ثقافة انوجدت في سياق حضاري معين، ولعل طريقة قضائها تعتبر تجليا من تجليات التمايز والتفاضل الاجتماعي بين فئات الشعب، وليس التوفر على المال هو العامل الحاسم في ذلك رغم أهميته. والعطلة تعني قضاء وقت مريح بعيدا عن السكن لغرض الاستجمام والراحة وإعادة شحن البطاريات. وليس ذلك متاحا للجميع..

كيف يتجلى هذا التمايز في نظرك؟

أغنى أغنياء المغرب يفضلون وجهات خارجية وأماكن سياحية ''راقية'' تتوفر على وسائل الراحة والترفيه، ولا يعلم بقية الشعب عنها شيئا. ولكن، ظهر مؤخرا أن فئات من الطبقة الوسطى، بدأت عملية النزوح المؤقت نحو الخارج من أجل العطلة، وهي تختار في الغالب دولا أوروبية على رأسها إسبانيا، حيث تتوفر خدمات سياحية مناسبة بأسعار تنافسية، تضاهي أحيانا ما يعرض في المغرب.

تبقى فئة أخرى لها الإمكانيات المالية،