حديقة سندباد بالدار البيضاء تطلق مشروع ''سندباد كارتينغ'' للكبار والصغار ﻿

أطلقت يومه الثلاثاء حديقة سندباد بمدينة الدارالبيضاء، مشروع ''سندباد كارتينغ'' وهو مشروع ينضم إلى المشاريع الأخرى بحديقة سندباد، والذي تم العمل عليه منذ أزيد من عشرة أشهر،

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أطلقت يومه الثلاثاء حديقة سندباد بمدينة الدارالبيضاء، مشروع ''سندباد كارتينغ'' وهو مشروع ينضم إلى المشاريع الأخرى بحديقة سندباد، والذي تم العمل عليه منذ أزيد من عشرة أشهر،

ويمتد مشروع ''سندباد كارتينغ'' على حوالي 800 متر، ويتوفر على مدارين، واحد مخصص للأطفال الصغار، والثاني مخصص للكبار، كما يمكن لهذا المدار الموجود بقلب حديقة سندباد استقبال أكبر التظاهرات، الرياضية المخصصة للسيارات.

أما بالنسبة للأثمنة فهي تترواح مابين 190 درهما للكبار لمدة عشرة دقائق، أما بالنسبة للصغار ثمانية دقائق ب 120 درهما.

و تم توفير ثلاثة أنواع من السيارت للزوار المحبين للسيارات والسرعة، هناك المخصصة للأطفال الصغار، والسيارات ذات المقعدين مصممة لشخصين كما أنه يمكن أن يستفيد منها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك المخصصة للكبار.

وبلغت قيمة الاستثمار حوالي 12 مليون درهم، وذلك لنوعية المدار الذي صمم للسيارات، بحيث يستجيب للمواصفات العالمية، وقد تم العمل على هذا المشروع وتصميمه من طرف أحد المهندسين المعماريين الأجنبيين. كما أنه ولأول مرة يمكن للمدار المخصص للكارتينغ أن يستقبل جميع أنواع وماركات السيارات الأخرى، بهدف إجراء اختبارات لها قبل التسويق.