اعتقال فرنسي يقوم بتصوير فتيات مغربيات يرتدين ملابس السباحة بشاطئ كابونيغرو بتطوان ﻿

تمكن مجموعة من المواطنين، يومه الثلاثاء 24 يوليوز، من ضبط أجنبي يحمل الجنسية الفرنسية، متلبسا بتصوير الشابات المرتديات لملابس البحر المثيرة ''المايو''، بشاطئ ''كابو نيغرو'' بتطوان ليتم إبلاغ المصالح

''شوف تيفي''

تمكن مجموعة من المواطنين، يومه الثلاثاء 24 يوليوز، من ضبط أجنبي يحمل الجنسية الفرنسية، متلبسا بتصوير الشابات المرتديات لملابس البحر المثيرة ''المايو''، بشاطئ ''كابو نيغرو'' بتطوان ليتم إبلاغ المصالح الأمنية.

وحسب مصادر محلية فإن المصطافين بالشاطئ المذكور القريب من مارتيل، وبعد محاصرة الفرنسي تم إبلاغ المصالح الأمنية التي قامت بتفتيش هاتفه وعثرت على العشرات من الصور لشابات وسيدات يرتدين ملابس السباحة ''المايو''.

وأكدت ذات المصادر أن المصالح الأمنية وبعد إيقاف الفرنسي، نقلته إلى مقر مفوضية الشرطة للتحقيق معه للكشف عن ظروف وملابسات تصويره للنساء بالشاطئ، قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.