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أمن بن مسيك سيدي عثمان يلقي القبض على أخطر لص متخصص في السرقة بالبيضاء

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 01:22 أمن بن مسيك سيدي عثمان يلقي القبض على أخطر لص متخصص في السرقة بالبيضاء | مجتمع
أمن بن مسيك سيدي عثمان يلقي القبض على أخطر لص متخصص في السرقة بالبيضاء
تمكنت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية بن مسيك سيدي عثمان بالبيضاء، يومه الثلاثاء، من الإطاحة بمبحوث عنه يدعى ''ي.ح'' ملقب ب ''شهيبة''، وذلك خلال محاولته الولوج إلى منزل والدته بحي سباتة.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية بن مسيك سيدي عثمان بالبيضاء، يومه الثلاثاء، من الإطاحة بمبحوث عنه يدعى ''ي.ح'' ملقب ب ''شهيبة''، وذلك خلال محاولته الولوج إلى منزل والدته بحي سباتة.

وأوضح المصدر ذاته أن الموقوف صدرت في حقه مذكرة بحث من المنطقة الأمنية الحي الحسني، بعد أن رصدته كاميرا مراقبة خلال تورطه في عملية سرقة، مشيرا إلى أن تفتيش سيارة ''شهيبة''، مكن من العثور على المسروقات وسلاح أبيض من الحجم الكبير.

وأكد ذات المصدر أن الموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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المغرب شوف تيفي شهيبة حي سباتة سلاح أبيض السرقة

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