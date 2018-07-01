 جابها فراسو..مصلين شدو شخص تاهموه بالسرقة ففاس مع الفجر وسلخوه مزيان+فيديو ﻿
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جابها فراسو..مصلين شدو شخص تاهموه بالسرقة ففاس مع الفجر وسلخوه مزيان+فيديو

بتاريــخ : 25 يوليوز 2018 / 01:06 جابها فراسو..مصلين شدو شخص تاهموه بالسرقة ففاس مع الفجر وسلخوه مزيان+فيديو | حوادث و حقوق
جابها فراسو..مصلين شدو شخص تاهموه بالسرقة ففاس مع الفجر وسلخوه مزيان+فيديو
تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو مثير وصادم، يوثق للحظة تعرض شخص يشتبه في تورطه في عملية سرقة للضرب على يد مجموعة من الأشخاص.

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو مثير وصادم، يوثق للحظة تعرض شخص يشتبه في تورطه في عملية سرقة للضرب على يد مجموعة من الأشخاص.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت بمدينة فاس، حيث ضبط مصلون بالقرب من أحد المساجد شخصا متلبسا بمحاولة سرقة أحد المواطنين، ليقوموا بمحاصرته، قبل ان يعمد آخرون إلى توجيه بعض اللكمات له ما تسبب في إصابته بجروح على مستوى الوجه.

وتفاعل نشطاء مع هذا الفيديو، حيث تباينت الآراء بخصوصها بين موافق على طريقة توقيف المشتبه به، ورافض ومؤكد أن الاعتداء بالضرب على بعض اللصوص قد يتطور وينتهي بوقوع بعض التجاوزات الخطيرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لص فاس المصلين السرقة مسجد

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