مع ارتفاع درجات الحرارة عقرب سوداء تظهر وسط حي شعبي بالدار البيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء 24 يوليوز، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قتل مواطن لعقرب سوداء اللون تم العثور عليها بديور لمان بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء 24 يوليوز، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قتل مواطن لعقرب سوداء اللون تم العثور عليها بديور لمان بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ناشري الفيديو فإن ساكنة ديور لمان، تفاجؤوا ومع ارتفاع درجات الحرارة بالعاصمة الاقتصادية بداية الأسبوع الجاري، بظهور عقارب سوداء اللون وهو ما يشكل خطرا على حياتهم.

وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع السلطات المحلية بالتدخل الفوري والقيام بواجبها للتخلص من هذه العقارب التي قد تتسبب في وفاة أحد المواطنين.