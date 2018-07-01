حصري..بعثة مغربية رياضية تعرضت للسرقة بالجزائر ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن البعثة المغربية المشاركة في النسخة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب المقامة بالجزائر إلى غاية 28 يوليوز الجاري، تعرضت اليوم الثلاثاء 24 يوليوز، للسرقة دخل الفندق

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن البعثة المغربية المشاركة في النسخة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب المقامة بالجزائر إلى غاية 28 يوليوز الجاري، تعرضت اليوم الثلاثاء 24 يوليوز، للسرقة دخل الفندق بالعاصمة الجزائر.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس البعثة المغربية، صدم بعد وقوفه على اختفاء مبلغ مالي عبارة عن أوراق مالية ''أورو''، من حقيبته الجلدية التي كانت بداخل غرفته بالفندق المصنف المتواجد بمنطقة الشراكة غرب العاصمة الجزائر.

وأشار ذات المصدر إلى أن رئيس البعثة المغربية، سارع إلى التقدم بشكاية إلى إدارة الفندق التي أحالتها على مصالح الدرك الوطني المرابطة بالفندق.