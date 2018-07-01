ابتدائية إنزكان تدين راقصة أمازيغية بالحبس النافذ بتهمة الدعارة والفساد ﻿

قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة إنزكان يومه الثلاثاء بالحبس النافذ في حق فنانة أمازيغية رفقة 4 أشخاص آخرين بعد متابعتهما بتهمة الفساد والتحريض على الدعارة إثر ضبطهما داخل منزل بحي الدشيرة الجهادية.

شوف تيفي:انزكان



قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة إنزكان يومه الثلاثاء بالحبس النافذ في حق فنانة أمازيغية رفقة 4 أشخاص آخرين بعد متابعتهما بتهمة الفساد والتحريض على الدعارة إثر ضبطهما داخل منزل بحي الدشيرة الجهادية.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فقد أدانت الهيئة القضائية بابتدائية إنزكان الفنانة التي تشتغل كشيخة رفقة مجموعة من الفنانين والمجموعات الموسيقية المعروفة ب 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وعلى سيدتين كانتا بمعيتها لحظة توقيفهم بـ4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم للأولى، والثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية محددة في ألف درهم، من أجل ممارسة الدعارة.

وأضافت ذات المصادر، أن المحكمة أصدرت في ذات الملف حكما يقضي بإدانة شخصين كانا مع الفنانة وصديقتها بـ 5 أشهر حبسا نافذا، والآخر بـ 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية لكليهما قدرها 1000 درهم، من أجل التحريض على الدعارة.

وتعود حيثيات القضية إلى الشهر الماضي، حينما قام أحد المواطنين بإيداع شكاية لدى المصالح الأمنية بإنزكان يؤكد من خلالها أن سيارته تركها لأحد الأشخاص لقضاء غرض شخصي غير أنه تفاجأ باختفائه وعدم إرجاعها له.

وبناء على هذه الشكاية قامت المصالح الأمنية بمباشرة تحقيقاتها التي أفضت إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بعد العثور على السيارة أمام أحد المنازل الذي ولج إليه المعني بالأمر رفقة أشخاص آخرين بينهم سيدة معروفة في الوسط الفني، وتم ضبطهم في أوضاع مشبوهة.

هذا وجرى توقيف الكل واقتيادهم نحو مصلحة الديمومة لمباشرة التحقيقات الأولية معهم حول المنسوب لهم إذ تمت متابعتهم بتهم خيانة الأمانة والتحريض على الفساد وانتحال صفة شخص آخر واستدراج شخص من أجل ممارسة البغاء والتعاطي له بمقابل مادي وإعداد وكر للدعارة والفساد وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.