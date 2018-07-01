بالصور.. رئيسة كرواتيا نجمة مونديال روسيا تستقبل رئيس إسرئيل وتثير غضب العرب ﻿

نشرت العديد من الصفحات الفيسبوكية العربية وخاصة الفلسطينية، يومه الثلاثاء 24 يوليوز، مجموعة من الصور، التي توثق لمراسيم استقبال كوليندا غرابار رئيسة كروايتا، للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في

"شوف تيفي"





نشرت العديد من الصفحات الفيسبوكية العربية وخاصة الفلسطينية، يومه الثلاثاء 24 يوليوز، مجموعة من الصور، التي توثق لمراسيم استقبال كوليندا غرابار رئيسة كروايتا، للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في العاصمة الكرواتية زغرب.



وحسب ناشري الصور فإن الرئيسة الكرواتية والتي خلقت الجدل مؤخرا بعد ظهورها بمونديال روسيا، استقبلت الرئيس الإسرائيلي يومه الثلاثاء، لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بتعزيز العلاقة بين كرواتيا وإسرائيل في العديد من المجالات.



وفور تداول هذه الصور، عبر العديد من النشطاء العرب عن استيائهم الشديد، مؤكدين أن استقبال الرئيسة الكرواتية للرئيس الإسرئيلي أمر غير مقبول، نظرا لتورط الكيان المحتل في ارتكاب مجازر ضد الإنسانية كان ضحيتها الشعب الفلسطيني الأعزل.





