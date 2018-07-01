حصري..الملك يتجول بسيارته في شوارع الحسيمة ولقاء حماسي جمعه بالساكنة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الملك محمد السادس، قام يومه الثلاثاء 24 يوليوز، بجولة عبر سيارته الخاصة بشوارع مدينة الحسيمة والتي حل بها منذ أمس الاثنين، في إطار الزيارة التي يقوم بها لمدن الشمال.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الملك محمد السادس، قام يومه الثلاثاء 24 يوليوز، بجولة عبر سيارته الخاصة بشوارع مدينة الحسيمة والتي حل بها منذ أمس الاثنين، في إطار الزيارة التي يقوم بها لمدن الشمال.

وأوضحت عدة مصادر أن ساكنة مدينة الحسيمة التي صادفت مرور الملك عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذه الزيارة ، وتبادلوا معه التحية، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمع بين الملك وبعض ساكنة المدينة كان حماسيا وحارا.

وأكدت ذات المصادر أن العديد من المواطنين بمدينة الحسيمة تحلقوا حول سيارة الملك فيما عبر آخرون عن فرحتهم بالتصفيق والدعاء لجلالته متمنين أن يطول مقام الملك بينهم .