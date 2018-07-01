طريقة مثيرة للحصول على أوراق الإقامة بفرنسا في سنة واحدة ﻿

تعرف فرنسا والعديد من الدول الأوروبية، تواجد آلاف المغاربة القاطنين بطريقة غير شرعية والحالمين بتحقيق الحلم في الحصول على أوراق الإقامة، وهو ما دفع بوسائل إعلام، مؤخرا، إلى الكشف عن الطريقة

"شوف تيفي"

تعرف فرنسا والعديد من الدول الأوروبية، تواجد آلاف المغاربة القاطنين بطريقة غير شرعية والحالمين بتحقيق الحلم في الحصول على أوراق الإقامة، وهو ما دفع بوسائل إعلام، مؤخرا، إلى الكشف عن الطريقة المثيرة التي قد تمكنهم من تحقيق هذا الحلم.

وأوضحت هذه المصادر أن هؤلاء المهاجرين، يمكنهم الحصول على أوراق الإقامة في فرنسا خلال سنة واحدة، وذلك من خلال علاقة تجمع بين الراشدين هي شبيهة بعلاقة الزواج ، ولكن ليست بزواج تسمى Le Pacs ، يستفيد منها المهاجر بعد ربط علاقة غرامية مع فتاة فرنسية، حيث يطلب منها تسجيل علاقتهما بشكل رسمي حتى يتم الاعتراف بها قانونيا .

وأبرزت المصادر ذاتها أن هذه العلاقة عبارة عن اعتراف قانوني بأن المهاجر مرتبط مع الفتاة الفرنسية ، ويقطنان معا في شقة واحدة ، مشيرة إلى أنه وبعد الاعتراف بهذه العلاقة ، يصبح من حق المهاجر السري الحصول على أوراق الإقامة في فرنسا .

وأشارت ذات المصادر أن الشروط المطلوبة حتى يتمكن المهاجر السري من الحصول على أوراق الإقامة في فرنسا في السنة الأولى، تتمثل في وجود علاقة شراكة مع فتاة معترف بها قانونيا، وأن يثبت بأن العلاقة جادة وليست للمصلحة فقط، وأن تثبت كذلك بأنه أقام بفرنسا لمدة سنة واحدة على الأقل ، مبرزة في الوقت نفسه أن على المهاجر ملء استمارة الطلب التي تضم الإعلان المشترك عن الدخول في علاقة والإقامة المشتركة، وعقد الإزدياد لم يتجاوز 6 أشهر، وترجمة عقد الإزدياد من قبل مترجم محلف أو في القنصلية ، والنسخة الأصلية لوثيقة إثبات الهوية، والسجل العدلي أو حسن السيرة من البلد الأصلي ، ووثيقة تثبت عدم دخوله في علاقة قانونية مع فتاة فرنسية أخرى وتستخرج من السجل المدني.





